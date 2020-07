Le pagelle del Tottenham - Son imprendibile, Aurier disastroso. Decisivo anche Lloris

Risultato finale: Tottenham-Arsenal 2-1

Lloris 7 - La vittoria è anche merito dell'estremo difensore francese. Non può nulla sul destro stupendo di Lacazette, salvato dalla traversa su Aubameyang ma è perfetto in tuffo sullo stesso ex Borussia. Una parata da fuoriclasse che salva il risultato.

Aurier 4,5 - Disastroso. Un derby da dimenticare in fretta per il terzino ivoriano, numerosi gli errori anche abbastanza gravi dell'ex PSG. Perde un banale pallone in uscita dal quale nasce il gol di Lacazette, si dimentica Aubameyang che per sua fortuna colpisce l'incrocio dei pali.

Alderweireld 7 - Il migliore della linea difensiva della formazione di Mourinho, ha il suo peso in mezzo e non sbaglia davvero nulla. E' l'unica che, per vie centrali, riesce a limitare Lacazette. Il suo colpo di testa su azione di corner regala i tre punti al Tottenham.

Sanchez 6 - Buona spalla per Alderweireld, ci mette il fisico per fare a sportellate con gli attaccanti dell'Arsenal. Nessuna sbavatura per il colombiano, sufficienza piena per lui.

Davies 6 - Comincia soffrendo, il Pepé del primo tempo insieme a Bellerin riescono a creargli qualche grattacapo ma si tiene a galla senza affondare. Nel finale di primo tempo con un mancino potente colpisce la traversa.

Sissoko 6,5 - Sicuramente l'uomo più utile in mezzo al campo per la squadra di Mourinho, strappa in avanti e rientra in fase di non possesso. Prova anche a ricucire qualche errore di Aurier.

Winks 5,5 - Non una grande prestazione per il mediano degli Spurs, abbastanza lento in fase di impostazione e perde il duello a distanza con il metodista avversario Xhaka. Gara sotto tono anche dal punto di vista agonistico.

Lo Celso 6 - Comincia discretamente, nella fase centrale della sfida riesce a salire in cattedra. Qualche tocco di fino, sempre a testa alta ma si spegne lentamente anche per la scarsa mole di gioco della squadra di Mourinho nella ripresa. (Dal 84' Skipp sv).

Son 7 - Quando c'è da rimettere in piedi il Tottenham, il nordcoreano risponde sempre presente. Ottima la sua intuizione sull'errore dei centrali dell'Arsenal, delizioso il pallonetto a scavalcare Martinez. (Dal 90' Lamela sv).

Kane 6,5 - E' sono tre partite in cui rimane a secco, sembra non al meglio in area di rigore avversaria. Nel finale di gara lo spartito cambia, mostra gli artigli e mette più volte in difficoltà Martinez.

Lucas Moura 6,5 - Soprattutto nella prima frazione di gioco, ogni azione pericolosa degli Spurs parte dal destro del brasiliano. Indovina più di un'imbucata, sfortunato quando calcia verso la porta dell'Arsenal. (Dal 84' Bergwijn sv).