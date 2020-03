Le pagelle del Valencia - Bene Parejo e Kondogbia. Spento Florenzi

vedi letture

Cillessen 6 - Non ha colpe sul gol dell'Alavés. A tempo scaduto, coadiuvato da Diakhaby, sventa un importante contropiede orchestrato da Lucas Pérez e Joselu.

Florenzi 5 - L'ex Roma, schierato come esterno destro di centrocampo, non ripaga la fiducia di Albert Celades: ha una sola palla gol, sprecata malamente da ottima posizione, e sbaglia anche i passaggi più semplici. In confusione. (Dal 65' Coquelin 6 - Trenta minuti, recupero compreso, di buon auspicio in vista dell'immediato futuro)

Diakhaby 6.5 - Non perde mai la concentrazione, chiudendo più volte lo specchio della porta agli attaccanti avversari: in particolare, da segnalare l'ottimo intervento in scivolata su Joselu nel contropiede dell'Alavés al novantesimo.

Gabriel Paulista 5.5 - Il suo lavoro non è sempre impeccabile: la ripartenza dell'Alavés con Joselu-Lucas Pérez nasce, infatti, da un liscio clamoroso del difensore sul rinvio dal fondo da parte di Pacheco.

Gayà 6 - Prepotente nelle accelerazioni sugli esterni, è bravo a giungere spesso sulla linea di fondo per effettuare i traversoni verso gli attaccanti. Qualche attimo di nervosismo stava per costargli un cartellino rosso per un intervento su Edgar Méndez. Tra i protagonisti dello scivolone difensivo che ha portato all'1-1.

Parejo 7.5 - Un gol, quello realizzato su calcio di punizione, che vale il prezzo del biglietto: il numero 10 del Valencia è un punto fermo di questa squadra e questa sera lo ha confermato ulteriormente, prendendosi la scena con una prodezza incredibile dai venti metri.

Kondogbia 7 - Prova solida per l'ex Inter, nonostante l'ammonizione che gli farà saltare la prossima gara con il Levante. Sempre propositivo, ha una soluzione a tutto: brillante, la sua prestazione, specialmente nei primi 45'.

Wass 6 - Nel finale di primo tempo si divora lo 0-2 con un colpo di testa spedito a lato da distanza ravvicinata. Non riesce ad affondare il colpo sulle corsie esterne.

Carlos Soler 5.5 - E' tra i meno in luce nell'undici titolare ospite: sui suoi piedi ha una sola opportunità, al 32', per trafiggere Pacheco ma la spreca malamente. Spettatore non pagante per gran parte dei novanta minuti.

Cheryshev 6.5 - E' un incubo per Ximo Navarro, che se lo vede sfuggire in più di una circostanza: il russo, al pari di Kondogbia, fa di tutto per farsi trovare sempre pronto in ogni frangente. Che il Valencia sia in difesa o in attacco, lui c'è. (Dall'82' Rodrigo s.v.)

Gameiro 5 - Non ha la forza per inserirsi tra i difensori dell'Alavés. Una serata negativa per uno degli uomini più attesi di questo anticipo: l'attaccante non conferma le buone prestazioni mostrate recentemente. (Dal 72' Gonçalo Guedes 6 - Molto temuto dagli avversari, rischia di dover abbandonare il campo dopo 5' in seguito ad un contrasto aereo. Resta sul terreno di gioco, stringendo i denti, e non sfigura affatto)