Le pagelle del Valencia - Cillessen fa quel che può, follia di Kang-in

Risultato finale: Real Madrid-Valencia 3-0

Cillessen 7 - Una miriade di conclusioni centrali che non gli danno noia, ma due interventi su tutti nel primo tempo: quello su Hazard lanciato a rete, e quello sulla serpentina di Carvajal. Si arrende nella ripresa, ma non ha colpe.

Wass 5,5 - Peccato, vien da esclamare. Perché fino al raddoppio era stato impeccabile, soprattutto in fase difensiva. A Mendy basta però un lampo per superarlo con facilità disarmante e servire l'assist ad Asensio.

Mangala 5 - Lui e Guillamón si coprono le spalle a vicenda fino al sessantesimo. Poi il Real cambia passo, repentinamente, e lui sbanda.

Guillamón 5,5 - Grande personalità per il talentino del Valencia: autocontrollo da veterano, senso dell'anticipo già acuto ed efficace. In Mangala trova una buona spalla, e riesce ad integrarne le qualità. Mezz'ora finale a parte: non tiene Hazard sull'uno a zero, quasi schernito da Benzema sul tris.

Gayà 5 - Sparisce alla distanza, dopo un avvio discreto. Patisce le discese di Carvajal, che non gli mostra il fianco quando è lui a cercare l'incursione sulla sinistra.

Ferran 5 - Forse il meno brillante nella prima frazione coraggiosa del Valencia. Fatica ad uscire dal traffico e, quando ha una grande occasione nel finale di primo tempo, la spreca per via di un controllo oltremodo macchinoso. (Dal 59' Guedes 5 - Nessuno squillo dopo l'ingresso).

Kondogbia 5 - È lui il principale deputato a far legna in mezzo al campo, alla luce dei compiti di regia affidati a Parejo. Parte un po' in sordina, poi sembra ingranare e impegna anche Courtois con una sventola dalla lunga distanza che costringe il belga ad opporsi a mano aperta. Sprofonda dopo l'intervallo. (Dal 70' Coquelin 5,5 - Entra a situazione già compromessa: ha poche armi per imporsi).

Parejo 5,5 - Tocca a lui fluidificare il gioco in mezzo al campo. Finché la gara è in equilibrio risulta prezioso, efficace nella doppia fase. Lo è meno quando il Valencia si ritrova ad inseguire.

Soler 6 - Propizia la rete - poi annullata - di Rodrigo con il gran filtrante, corretto dalla deviazione fortuita di Varane. Celades lo richiama in panchina dopo il vantaggio a firma Benzema, quando ha bisogno di maggiore spinta propulsiva. (Dal 69' Cheryshev 5,5 - Non riesce ad entrare in partita).

Maxi Gómez 5,5 - Il feeling con Rodrigo non sembra mancare. In avvio manda al bar Casemiro e apparecchia per il diagonale del compagno che sbatte sul palo. Colpevole in occasione della rete annullata a Rodrigo: suo l'offside che induce Sánchez Martínez ad annullare tutto. (Dal 59' Gameiro 5 - Annullato dal duo difensivo del Madrid).

Rodrigo 6 - Primo tempo a tutto campo: aiuta la squadra, impavido e generoso nei duelli individuali. Ma anche sfortunato: prima si ferma al palo, poi si vede annullare una rete per l'offside millimetrico del partner d'attacco. Nella ripresa risente inevitabilmente delle difficoltà della squadra, ed esce nel finale. (Dal 77' Kang-in 4 - Follia: tre calci, uno dietro l'altro, a Sergio Ramos. Completamente gratuiti. Rosso sacrosanto per lui).