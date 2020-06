Le pagelle del Valladolid - Waldo super, bene all'esordio Fernandes: Caro non perfetto sul gol

Atletico Madrid-Valladolid 1-0

Caro 5 - Nel primo tempo, su angolo di Thomas, sbaglia un'uscita e per fortuna viene graziato da Joao Felix. Nella ripresa, invece, Vitolo è preciso e lo castiga. Era all'esordio in Liga: gli vanno riconosciuti anche un paio di interventi importanti.

Antonito 6 - Quello nel finale, sulla pressione di Diego Costa, è l'unico grande errore della sua partita ordinata.

Kiko Olivas 6,5 - Con personalità più volte prova a uscire dalla difesa palla al piede. Per pochi istanti, in tuffo di testa, non riesce ad evitare che il colpo di testa di Vitolo sorpassi la riga di porta.

Javi Sanchez 5,5 - Ogni tanto soffre ma riesce sempre ad uscirne bene (dal 82' Unal s.v.)

Raul Carnero 5,5 - In difficoltà su quella fascia contro Llorente e Trippier.

Hervias 5,5 - Da quella parte il Valladolid è poco pericoloso: si sacrifica molto in fase difensiva.

Fede San Emeterio 5,5 - Spesso è in inferiorità numerica davanti la difesa e non riesce ad accorciare con i tempi giusti (dal 46' Alcaraz 5,5 - Costantemente in ombra.)

Michel 6,5 - Dà i tempi del gioco e tiene palla per alleggerire il pressing avversario.

Waldo 7 - Dal nulla, dopo poche battute, esplode un destro che per poco non sorprende Oblak. I suoi cambi di velocità nelle ripartenze mettono in tremenda difficoltà l'Atletico Madrid (dal 72' Plano 5,5 - Non ha il tempo di incidere.)

Matheus 6,5 - Fa bene le due fasi di transizione ed è sua la miglior occasione del primo tempo, sul punteggio di 0-0: un destro in diagonale dal limite che si spegne pochissimo fuori dal secondo palo a Oblak battuto (dal 74' Perez s.v.)

Guardiola 5,5 - Si muovo bene ma non ha palle pulite da spingere in rete (dal 46' Miguel - Entra col piglio giusto e fa ammonire due avversari.)