Le pagelle del Villareal - Alcacer implacabile, Albiol e Cazorla si salvano

Asenjo 6 - Compie un autentico miracolo su Morata e si ripete su Vitolo da due passi. Non impeccabile invece sul tiro di Joao Felix .

A.Moreno 5,5 - Correa non è un bel cliente e spesso si ritrova saltato. Non è ancora il terzino che abbiamo ammirato a Siviglia.

Albiol 6,5 - Gioca una partita quasi perfetta. Non sbaglia un anticipo ed è sempre lucido nel leggere le situazioni di gioco.

Pau Torres 5,5 - Difensore dotato di tecnica sopraffina. Pesa sulla valutazione l'errore di posizione sul gol di Correa.

Ruben Pena 5,5 - Prova a supportare l'azione offensiva ma finisce quasi sempre con il creare confusione rischiando troppo in più di un'occasione.

Trigueros 5,5 - Buona prima frazione in cui riesce facilmente a far girare palla evitando il pressing degli avversari. Come tutta la squadra si lascia sopraffare dalla grinta dei colchoneros nella ripresa.

Cazorla 6,5 - La classica lavatrice in mezzo al campo. Ogni palla contesa è di sua proprietà. Tecnica sopraffina al servizio dei compagni.

Iborra 5 - Rischia più del solito perdendo una serie di palloni sanguinosi al limite dell'area. Momento di appannamento nella sua stagione. (Dal 77' Ontiveros 6 - Entra e bussa alla porta di Oblak con due conclusioni dalla distanza che quantomeno smuovono i suoi).

Moi Gomez 5,5 - Costretto da Renan Lodi quasi sulla linea di difesa. Non è abituato alla fase di copertura e si vede. (Dall' 85'Anguissa s.v.).

Gerard Moreno 5,5 - In una delle sue poche sortite offensive crea i presupposti per il gol di Alcacer. Duetta bene con i compagni ma è poco incisivo in zona gol. (Dal 64' Chukwueze 5 -Ha grandi colpi e si vede, ma l'errore in disimpegno in occasione del gol di Felix pesa come un macigno nell'economia del risultato finale).

Paco Alcacer 6 - Un pallone toccato un gol. Stoccata imparabile a freddare Oblak. Nella seconda frazione viene abbandonato nelle grinfie di Savic e Felipe.