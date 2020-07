Le pagelle del Villarreal - Chukwueze ad intermittenza, Moreno segna ed esce. Torres disastroso

Risultato finale: Villarreal-Barcellona 1-4

Asenjo 6 - Se il Barcellona non segna quasi il doppio dei gol è anche grazie all'estremo difensore, qualche parata importante che rende meno pesante un passivo già eccessivo.

Gaspar 5 - Una gara completamente in affanno per il terzino destro, si trova a fronteggiare sia Griezmann che un Jordi Alba che trotta per tutta la gara lungo la sua corsia.

Torres 4,5 - Un disastro. Sfortunato ma ci mette anche del suo per far affondare la retroguardia del Villarreal. Sbaglia il tempo dell'intervento e manda la sfera nella propria rete alla prima azione, non riesce mai a marcare Suarez.

Albiol 6 - Prova a tenere in piedi la retroguardia del Villarreal, fa quello che può ma il compagno di reparto Pau Torres fa di tutto per non semplificargli il compito. Sufficienza guadagnata dall'ex Napoli.

Moreno 6 - Prestazione senza infamia e senza lode per il terzino ex Liverpool, c'è da dire che Semedo non riesce mai a metterlo in difficoltà. Prova qualche affondo lungo la corsia mancina.

Chukwueze 6 - Per un'ora di gioco è stato tra i migliori del Villarreal, riesce in qualche occasione ad affondare lungo la corsia destra. Suo il lancio dal quale nasce la rete di Gerard Moreno.

Anguissa 5 - Il centrocampista muscolare che doveva servire per bloccare il gioco del Barcellona, compito sicuramente fallito per l'ex Marsiglia. Insegue, senza mai prendere, Leo Messi.

Iborra 5 - Una partita senza guizzi per il dieci del Villarreal, soffre terribilmente in mezzo al campo la squadra di casa. Gioca pochissimi palloni e non è mai al centro della manovra. (Dal 46' Soriano 5,5 - Nemmeno con l'ingresso del capitano cambia la musica in mezzo al campo).

Cazorla 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più da un calciatore tecnico come lui, lo spagnolo viene cercato pochissimo dai compagni e non ha modi per rendersi pericoloso sulla trequarti. (Dal 56' Trigueros 6 - Prova a salire in cattedra ma non basta).

G.Moreno 6,5 - Ha soltanto un pallone giocabile per tutta la gara, lo trasforma in rete. Per il resto viene servito servito poco e male ma il suo lo fa, sostituito ad inizio ripresa. (Dal 46' Moi Gomez 5 - Si vede veramente pochissimo).

Alcacer 6 - L'ex della sfida, probabilmente anche con il dente avvelenato. Costruisce l'azione del primo gol grazie anche al lancio di Chukwueze, peccato per l'infortunio che lo costringe a lasciare il campo. (Dal 37' Bacca 5,5 - Pronti, via crea un pericolo per Ter Stegen. Poi si scioglie anche lui. Dal 71' Nino 6 - Non ha occasione per rendersi pericoloso nel finale).