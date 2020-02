Le pagelle del Watford - Doppietta di Sarr che spacca il match, difesa a tenuta stagna

Watford - Liverpool 3-0 (54', 61' Sarr, 72' Deeney)

Foster 6 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, non interviene mai. Nella ripresa qualche pallone spiove nella sua area, ma mantiene la calma e porta a casa anche il clean sheet.

Kiko Femenia 6.5 - Dalle sue parti si aggira Mané, ma lui non si fa trovare mai impreparato. Buona prestazione, quando gli concedono spazi affonda sulla corsia di competenza.

Kabasele 6.5 - Non fa mai i complimenti anche se quando la sfera arriva dalle sue parti la allontana con cognizione di causa, spesso in direzione degli attaccanti. Sempre attento, non concede nulla.

Cathcart 6 - Come il compagno di reparto non bada all'estetica, anzi. Di testa è insuperabile, ottima prestazione contro degli attaccanti che difficilmente danno punti di riferimento.

Masina 6 - Gestisce le accelerazione di un cliente non semplice come Alexander-Arnold, è attento in entrambe le fasi: quando può si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Capoue 5.5 - Nel momento di maggior pressione da parte del Liverpool è il giocatore che soffre di più, compie diverse sbavature quando deve uscire palla al piede.

Hughes 6.5 - Visti i chilometri percorsi dà la sensazione di avere un fratello gemello in campo. È ovunque, limita Oxlade-Chamberlain e si fa vedere anche in inserimento.

Sarr 8 - Nella prima frazione fa le prove, ma non trova la rete. Nella ripresa si scatena e prima sfrutta un'indecisione della difesa ospite, poi in contropiede si inventa una perla che supera Alisson. (Dall'82' Pussetto 6 - Entra bene in campo, si sacrifica soprattutto in difesa).

Doucouré 7 - Nella posizione di trequartista diventa una scheggia impazzita, il centrocampo degli ospiti non lo tiene e lui si scatena. Da applausi l'assist il primo gol di Sarr. (Dall'89' Chalobah s.v.).

Deulofeu 7 - Inizia alla grande il match sfidando Alexander-Arnold, in un paio di occasioni si rende pericoloso con la classica giocata a rientrare. A 10' dal termine del primo tempo è costretto ad uscire per via di un infortunio al ginocchio. (Dal 37' Pereyra 6.5 - Il suo ingresso cambia definitivamente la sfida, fa saltare le marcature e diventa imprendibile).

Deeney 7 - Nel primo tempo non sfrutta un'uscita sconsiderata di Alisson, ma fa il classico lavoro oscuro del centravanti. Nella ripresa i suoi sforzi vengono premiati dal gol del 3-0.