Le pagelle del West Ham - Bowen e Rice lottano, Antonio spreca

Fabianski 6,5 - Attentissimo nelle uscite, non può nulla sul tap-in di Lacazette. I suoi ex tifosi lo applaudono per tutta la durata del match.

Ngakia 6 - Partita tutto sommato positiva per il giovane terzino che deve faticare e non poco per tenere Saka.

Diop 6,5 - Cliente ostico per il giovane Nketiah. Concede poco o nulla e si rende pericoloso anche in avanti quando va a saltare.

Ogbonna 6 - Anche il centrale italiano si disimpegna piuttosto bene, andando in difficoltà in poche occasioni. Sfortunato nell'occasione del gol in cui tiene in gioco Ozil per questione di centimetri.

Cresswell 6,5 - Decisivo con un paio di raddoppi provvidenziali, non fa mai mancare il suo apporto in zona offensiva.

Noble 5,5 - Sfiora il gol clamoroso direttamente da calcio d'angolo. Soffre troppo il pressing degli avversari (Dall' 82' Soucek s.v.).

Rice 6,5 - Aiuta tanto la difesa con una serie di ripiegamenti da applausi. Gioca sempre bene il pallone, risultando uno dei migliore dei suoi.

Bowen 6,5 - Pronti via è il palo a negargli la gioia del gol. Partita di grande sacrificio per l'ex Hull City che sta dimostrando di meritare il palcoscenico della Premier. (Dal 90' Snodgrass s.v.).

Fornals 5,5 - Inizio incoraggiante per l'ex Villareal che prova spesso il dialogo con i compagni pur sbagliando qualche pallone di troppo. Sparisce nella ripresa. (Dall' 87' F.Anderson s.v.).

Antonio 5 - Sicuramente il più attivo dei suoi ma pesano sulla valutazione i due errori davanti a Leno - soprattutto quello nel primo tempo - che avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita.

Haller 5,5 - Si vede pochissimo ma fa sentire sempre il fiato sul collo ai due centrali. Prova a pungere nell'unica occasione che ha, ma Leno gli chiude la porta.