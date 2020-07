Le pagelle del West Ham - Soucek dominante, Diop distratto

vedi letture

Queste le valutazioni date al West Ham, che ha vinto per 3-2 il derby contro il Chelsea.

Fabianski 6 – Può fare ben poco sui due gol del Chelsea. Per il resto si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Fredericks 6,5 – Non si vede molto in fase offensiva, ma è assolutamente determinante il suo apporto dal punto di vista difensivo.

Diop 5 – Qualche errore di troppo per il centrale difensivo. Su tutti, il fallo in area ai danni di Pulisic che porta al rigore dello 0-1.

Ogbonna 6 – Prestazione di sostanza e attenzione per l’ex Torino e Juventus, in una gara in cui sono stati molti gli assalti del Chelsea da contenere.

Cresswell 6,5 – Il terzino sinistro gioca un’ottima partita, alternando momenti in cui spinge con più continuità ad altri in cui è più dedito alla fase difensiva.

Rice 6,5 – Contribuisce a chiudere ogni varco, soprattutto nei momenti di massima pressione da parte del Chelsea.

Soucek 7,5 – Prestazione straordinaria per il centrocampista, che funge da diga davanti alla difesa per poi proporsi anche in avanti. Dopo un gol annullato dal Var, firma il momentaneo 1-1 di testa sugli sviluppi di un corner.

Bowen 6,5 – Inesauribile sulla corsia di destra. Non smette mai di trottare sulla sua fascia di competenza, uscendo dal campo stremato nel corso della ripresa. (Dal 78’ Yarmolenko 7 – Impatto devastante sul match, con il gol che regala al West Ham la vittoria nel derby)

Lanzini 5,5 – Tra i più in ombra nella squadra di Moyes. Poco pericoloso negli ultimi metri, con una conclusione alta sopra la traversa e poco altro. (Dal 68’ Wilshere 6 – Conferisce freschezza e qualità alla mediana del West Ham nel finale di gara)

Fornals 6 – Meno in evidenza rispetto al dirimpettaio Bowen. Gioca comunque una prova di sostanza che merita la sufficienza. (Dal 93’ Balbuena s.v.)

Antonio 7,5 – Sempre pericoloso con la sua velocità. Parte male, con un gol sbagliato da buona posizione, per poi crescere con il passare dei minuti. Nella ripresa firma il 2-1 e poi serve a Yarmolenko il pallone della vittoria.