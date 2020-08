Le pagelle del Wolverhampton - Jimenez, errore fatale. Non bastano gli sprint di Traoré

Risultato finale: Wolverhampton-Siviglia 0-1

Rui Patricio 6 - Quando chiamato in causa l'estremo difensore portoghese risponde presente, qualche buona respinta sui tentativi di En-Nesyri e Suso. Non può nulla sul colpo di testa perfetto di Ocampos.

Boly 6 - Paga un piccolo problema fisico subito in avvio di gara, l'ex difensore del Porto cresce con il passare dei minuti. Ha soltanto qualche difficoltà quando viene puntato da Lucas Ocampos.

Coady 6 - Uno dei migliori della formazione di Nuno Espirito Santo per più di ottanta minuti, i traversoni provenienti dalle corsie esterne sono numerosi ma il capitano dei Wolves riesce sempre a svettare più alto di En-Nesyri. Peccato che nel finale lasci troppo spazio a Ocampos.

Saiss 6,5 - Qualche intervento abbastanza irruento ma non demerita, quando c'è da mostrare i muscoli di certo non si tira indietro. Anche lui, come Coady, riesce a svettare bene in area di rigore.

Doherty 5 - In perenne sofferenza lungo la corsia destra, viene spesso puntato da Reguilon e lo spagnolo fa il bello ed il cattivo tempo lungo il versante di competenza. Attacca pochissimo.

Dendoncker 6,5 - L'uomo in più nel reparto di centrocampo degli inglesi, quando i palleggiatori soffrono è lui che si mette in mostra. Spezza il gioco avversario, si rende pericoloso in avvio e ferma Jordan con un intervento da applausi salvando un gol quasi fatto.

Ruben Neves 5 - Uno dei protagonisti tanto attesi ma non incide come suo solito, diversi palloni giocati ma appoggi troppo elementari. E' mancata la giocata spacca partita.

Joao Moutinho 5,5 - Il primo a lasciare il campo per la formazione di Espirito Santo, una partita in sordina per l'esperto portoghese. Prova rare volte la conclusione, sempre ben contenuto da Fernando. (Dal 71' Pedro Neto 5,5 - Soltanto una sortita offensiva, troppo poco per l'ex Lazio).

Vinagre 6 - Ha qualità, esprime a sprazzi il suo potenziale anche perchè non viene così spesso cercato dai compagni. Quando chiamato in causa riesce ad affondare lungo la corsia mancina.

Adama Traoré 6,5 - L'unico che, in zona d'attacco, prova a dare una scossa alla manovra offensiva degli inglesi. Un'accelerazione incredibile che crea il penalty poi fallito malamente da Raul Jimenez. (Dal 79' Diogo Jota sv).

Jimenez 4,5 - E' stato il grande trascinatore della stagione del Wolverhampton, inciampa nel momento decisivo. Dopo dodici minuti può portare avanti i suoi ma fallisce malamente il calcio di rigore, da quel momento esce definitivamente dalla sfida.