Le pagelle del Wolverhampton - Jimenez la sblocca, Rui Patricio saracinesca

Risultato finale: Wolverhampton-Olympiacos 1-0.

Rui Patrício 6,5 - Salva due volte la propria porta, con interventi provvidenziali su Tsimikas e Hassan. Sempre attento a difesa dei pali.

Boly 6 - Sbroglia alcune situazioni insidiose con mestiere, presidiando la propria area. Va vicino al raddoppio ma non ha la prontezza dell'attaccante nel colpire il pallone deviato da Ba.

Coady 6 - Non troppo preciso, ma tutto sommato efficace nel limitare gli assalti per vie centrali.

Saiss 6 - Randjelovic lo mette alla prova spingendo con costanza sulla fascia. Una volta prese le misure, però, anche il serbo trova meno spazi per gli affondi.

Doherty 5,5 - Valbuena è un cliente difficile, lotta senza tirarsi indietro ma non sempre con costrutto.

Moutinho 6 - Si vede a tratti, cerca di accendere la luce a centrocampo con qualche giocata, non riuscendo però ad esprimersi al meglio.

Neves 5,5 - Una delle migliori azioni dei Wolves parte dai suoi piedi, un assist per Podence che per poco non pesca il raddoppio. Per il resto non brilla particolarmente.

Otto n.g. - Lascia il campo dopo poco più di un quarto d'ora a causa di un sospetto infortunio muscolare. Dal 17' p.t.: Vinagre 6,5 - Dà il suo contributo per limitare al massimo gli spazi concessi all'Olympiacos. Buon impatto sulla gara.

Traore 5 - Non irresistibile nelle sue scorribande offensive, cerca di far valere il fisico ma la difesa ospite lo controlla con efficacia. Dal 12' s.t.: Jota 6 - Più dinamico rispetto al compagno, riesce a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria.

Jiménez 6,5 - Con il suo rigore manda i Wolves ai quarti di finale. Non una prestazione maiuscola, ma concreta quanto basta.

Podence 6,5 - Il più pericoloso nell'attacco dei Wolves, guadagna il rigore e sfiora il raddoppio trovando però la strepitosa risposta di Allain. Dal 26' s.t.: Dendoncker 5,5 - Ha poco tempo a disposizione ma non lascia il segno.