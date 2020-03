Le pagelle dell'Alavés - Edgar Méndez e Lucas Pérez sugli scudi

Pacheco 6 - Non ha colpe sulla straordinaria punizione vincente di Parejo. Viene chiamato in causa col contagocce, ma si fa sempre trovare pronto.

Ximo Navarro 5.5 - In avvio di match si fa vedere con numerosi lanci in profondità verso gli attaccanti. Col passare dei minuti, sale il livello del Valencia e il suo rendimento cala: è costretto, il più delle volte, a rincorrere un incontenibile Cheryshev.

Laguardia 6.5 - Uomo assist per il gol del pareggio targato Edgar Méndez, nel finale rischia tanto su un cross proveniente dall'esterno: controlla col petto, il Valencia chiede il rigore ma il VAR conferma la regolarità dell'azione.

Ely 6 - Quando chiamato in causa, non sfigura. Buona la prestazione dell'ex Milan che non si è quasi mai trovato in difficoltà sulle accelerazioni portate dagli ospiti.

Duarte 5.5 - Stava per costare piuttosto caro, all'Alavés, un liscio del suo terzino sinistro a metà primo tempo sul cross di Cheryshev verso Gameiro. Non riesce mai ad affondare il colpo sulla corsia mancina.

Luis Rioja 6 - Dal centrocampo biancoazzurro passano pochi palloni, ma li controlla a dovere senza particolari esitazioni. La sua partita dura solamente un'ora a causa di un duro scontro di gioco con un avversario. (Dal 65' Borja Sainz 6 - Trenta minuti, recupero compreso, solidi anche, e soprattutto, in fase di contenimento)

Fejsa 5.5 - E' costretto a giocare, fin dall'inizio, davanti alla linea dei quattro difensori: paga questa posizione più arretrata, offrendo una prestazione tutt'altro che entusiasmante. (Dall'82 Manu Garcia s.v.)

Camarasa 5 - Il centrale del proprietà del Betis non riesce mai ad entrare in partita. Dai suoi piedi sono passati pochissimi palloni, a testimonianza di una serata difficilissima sotto tutti i punti di vista. (Dal 76' Pere Pons s.v.)

Edgar Méndez 7.5 - Segna un gol importantissimo perché consente all'Alavés di compiere un ulteriore passo verso la salvezza che, a questo punto, è ormai cosa fatta. Punto fermo sulla corsia di sinistra, è presente in ogni parte del campo.

Lucas Pérez 7 - Chiude il primo tempo ad un livello estremamente alto per i suoi standard, confermandosi nella ripresa. Allo scadere, in contropiede con Joselu, manca il match-point che avrebbe fatto esplodere il "Mendizorrotza"

Joselu 6.5 - Comincia a ritmi bassi, ma cresce sempre più: oltre all'incredibile azione sciupata nel finale assieme a Lucas Perez, da segnalare anche l'opportunità non sfruttata in avvio di ripresa da distanza ravvicinata.