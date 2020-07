Le pagelle dell'Alavés - Non si salva nessuno. Male Joselu e Magallan

vedi letture

Roberto Jiménez 5.5 - E' costretto a recuperare il pallone dalla propria porta in cinque circostanze, ma è anche protagonista di almeno 2 parate di spessore. Viene graziato, inoltre, da tre legni colpiti dal Barcellona nel primo tempo.

Aguirregabiria 5 - Non riesce mai a farsi vedere sulla corsia di sua competenza. Da un suo errore in fase d'impostazione nasce l'azione che porta alla marcatura di Suarez: un'ingenuità incredibile che ha tagliato le gambe in maniera definitiva all'Alavés.

Laguardia 5 - Prova incolore per il centrale difensivo, molto spesso in ritardo sulle marcature e quasi mai preciso in chiusura (Dal 46' Rodriguez 5.5 - Prova molto difficile da giudicare, visto che il Barcellona ha comandato dall'inizio alla fine)

Magallan 5 - Alla sagra degli errori, non poteva non iscriversi anche il giocatore di proprietà dell'Ajax: tantissime sbavature dal punto di vista difensivo, il Barcellona ne ha approfittato nel modo migliore.

Adrian Marin 5 - Dormita colossale in occasione del poker realizzato da Semedo: in netto ritardo sul giocatore avversario, fa un piccolo movimento per "aggiustare" la sua posizione ma non è in grado di evitare l'ennesima gioia blaugrana.

Edgar Méndez 5 - Già alla vigilia si sapeva che sarebbe stata una partita ai limiti dell'impossibile: fin dal 1', l'esterno destro di centrocampo paga il netto divario con i portatori di palla del Barcellona.

Camarasa 5.5 - Fa quel che può in fase di ripiegamento, riuscendo anche ad intromettersi nelle linee di passaggio degli ospiti, senza però riuscire a dare una scossa per far alzare il baricentro dell'Alavés (Dal 65' Mahmoud 6 - Per trovare l'unica nota "positiva", lasciando le virgolette, della serata dell'Alavés, probabilmente dobbiamo riferirci al giovane calciatore originario della Mauritania. Nel poco tempo a sua disposizione, si impegna al massimo per figurare decentemente)

Manu Garcia 5 - Invisibile a centrocampo, non si vede minimamente il suo apporto alla causa nel reparto difensivo.

Burke 5.5 - Fino a quando viene assistito dal risultato, cerca più volte di prendersi sulle spalle il resto della squadra, ma non può fare tutto da solo contro una delle squadre più forti d'Europa (Dal 46' Rioja 5.5 - Entrando in campo a risultato ormai acquisito, non può avere i superpoteri per ribaltarla)

Joselu 4.5 - Praticamente nessun pallone toccato e, di conseguenza, zero occasioni da gol create dall'esperto attaccante spagnolo arrivato dal Newcastle.

Lucas Pérez 5 - Fa qualcosa in più rispetto al compagno di reparto, proponendosi come riferimento anche in fase d'impostazione, ma il suo lavoro non è sufficiente ad evitare la disfatta (Dal 46' Pere Pons 5.5 - Dà un minimo risveglio all'Alavés al momento dell'ingresso in campo, poi si scioglie letteralmente come tutti gli altri)