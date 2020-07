Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang decisivo, David Luiz è un muro

vedi letture

Martinez 6 - In pratica una serata da spettatore non pagante per il portiere dell'Arsenal, chiamato in causa col contagocce dagli attaccanti avversari.

Mustafi 6.5 - Sbaglia qualche pallone di troppo in avvio di gara, mentre nel finale di primo tempo sfiora il gol con un grandissimo colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa rischia di causare un calcio di rigore: il VAR, però, giudica regolare un suo intervento su Sterling (Dall'88' Holding s.v.)

David Luiz 7 - Prestazione impeccabile da parte dell'ex difensore del Chelsea, sempre preciso e puntuale sulle marcature. Nessuna sbavatura.

Tierney 7 - Autore dell'assist per il raddoppio di Aubameyang, si rende protagonista di numerose giocate interessanti sulla linea difensiva: molto lucido a prendere il tempo gli attaccanti del City, anche se va detto che questa sera non hanno creato particolari grattacapi.

Bellerin 6 - Dà sostanza al centrocampo dell'Arsenal, pur senza distinguersi in maniera evidente rispetto ad altri membri della squadra di Arteta.

Ceballos 6.5 - E' uno dei punti di forza del centrocampo dei "Gunners": in avvio di gara è costretto più volte ad abbassare il proprio baricentro per contenere il pressing del City, ma non va mai in difficoltà. Abile in entrambe le fasi (Dall'88' Kolasinac s.v.)

Xhaka 6.5 - Uno dei migliori in campo nella prima frazione, si spegne leggermente nella seconda metà di gara pur continuando a disputare una partita di grande spessore.

Maitland-Niles 6.5 - Molto bravo, quando ne ha la possibilità, a proporsi in velocità sulla corsia di sua competenza: pimpante e deciso, fa una bella figura sotto gli occhi del CT inglese Southgate.

Pépé 6.5 - Straordinario il suo cross per il tap-in vincente di Aubameyang. Gioca la solita gara di carattere, pur senza procurarsi chiare occasioni da gol (Dal 72' Willock s.v.)

Lacazette 5.5 - Riceve pochi palloni e non si impegna a sufficienza per andarli a recuperare nelle retrovie. Dei tre centravanti, è sicuramente quello più in ombra in una serata comunque molto positiva per i "Gunners" (Dal 78' Torreira s.v.)

Aubameyang 7.5 - Bellissimo il gol che apre le marcature, altrettanto bella la cavalcata in campo aperto per il raddoppio: quando viene servito dai compagni, riesce sempre a creare un pericolo alla retroguardia avversaria. Fuoriclasse assoluto.