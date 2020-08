Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang decisivo, Pepe imprendibile, Lacazette in ombra

Risultato finale: Arsenal-Chelsea 2-1

Martinez 6 - Nulla può sul diagonale di Pulisic, è però attento e reattivo sulle conclusioni sempre dell’esterno d’attacco statunitense del Chelsea e di Mount.

Holding 6 - Parte non benissimo come tutta la retroguardia, col passare dei minuti acquista sicurezza.

David Luiz 6,5 - Troppo morbida la marcatura su Giroud in occasione del gol di Pulisic ma nel match non lascia mai spazio all’attaccante francese chiudendo sempre con precisione (Dall’88’ Papastathopoulos sv).

Tierney 6 - Inizia shock per lui. Saltato troppo facilmente da Pulisic in occasione del vantaggio dei Blues. Una volta prese le misure non sbaglia nulla (Dal 102’ Kolasinac sv).

Bellerin 6,5 - Inizia un po’ timido, ma nel momento in cui i Gunners acquistano fiducia sale d’intensità aumentando i giri sulla fascia.

Xhaka 6 - Gara in crescendo per il centrocampista che recupera un buona quantità di palloni in mezzo al campo.

Ceballos 6 - Sempre pericoloso con le sue conclusioni dalla distanza, questa volta però la mira non è sempre esatta.

Matitland-Niles 6,5 - Costringe James a stare molto basso, fa valere la sua velocità e va spesso al traversone.

Pepe 7 - Inizia molto contratto poi sale in cattedra facendo il bello e il cattivo tempo. Perfetto l’assist per il 2-1 di Aubameyang. Peccato per l’offside di Maitland-Niles che vanifica un gol straordinario.

Lacazette 5,5 - Nota stonata della serata. Si nasconde troppo dietro la difesa del Chelsea. Si vede solo per un calcio di punizione a lato (Dall’81’ Nketiah sv).

Aubameyang 7,5 - Si procura con esperienza il rigore che lui stesso trasforma pareggiando i conti. Ribalta il match con una giocata spettacolare da grande campione: finta su Zouma e tocco morbido alle spalle di Caballero.