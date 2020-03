Le pagelle dell'Arsenal - Che partita di Ceballos, Lacazette provvidenziale

Leno 6,5- Nella prima frazione non è mai impegnato ma dimostra incertezza nelle uscite. Si rifà nella ripresa quando si oppone ad Antonio, Bowen e Haller mettendo in cassaforte il risultato.

Sokratis 6,5 - Ci aspettavamo una partita prettamente difensiva del greco che invece gioca a tutta fascia disimpegnandosi alla grande in entrambe le fasi. Non sbaglia una copertura e scheggia anche la traversa in una delle sue sortite offensive.

Pablo Mari 5,5 - Ha ancora un po' di scorie nelle gambe dovute alla lunga inattività e tentenna soprattutto in avvia di partita. Migliora con il passare dei minuti ma ha bisogno di trovare la forma migliore.

David Luiz 6 - La manovra parte sempre dai suoi piedi educati ma oggi ha più difficoltà del solito a pescare gli attaccanti. Bene in difesa, a parte qualche sbavatura.

Saka 6,5 - Ha tanto spazio davanti a se e lo attacca costantemente ma i compagni spesso decidono per altre soluzioni.

Ceballos 7 - Dirige il traffico in mezzo al campo in maniera impeccabile, ogni azione passa dai suoi piedi. Indispensabile anche nei ripiegamenti difensivi, l'arrivo di Arteta lo ha rigenerato.

Xhaka 6 - Meno preciso del solito in fase di impostazione. Non fa mai mancare la consueta grinta a centrocampo

Pépé 6 - Inizio in sordina, con il passare dei minuti si sveglia e quando si accende sono dolori. Alla fine però non riesce a creare problemi concreti agli avversari. (Dal 69' Nelson 6 -Buon impatto sul match per il giovane attaccante inglese, si fa apprezzare anche per alcuni ripiegamenti difensivi nei minuti finali).

Ozil 6 - Indietreggia spesso e volentieri per crearsi spazio ma non riesce a brillare particolarmente. Offre a Lacazette un pallone soltanto da spedire in rete. (Dall' 89' Bellerin s.v.).

Aubameyang 5,5 - Partita molto difficile per il capitano che non riesce a trovare spazi per far valere le sue capacità.

Nketiah 5,5 - Tanta voglia di mettersi in mostra per il giovane attaccante inglese che però dimostra di essere ancora acerbo in alcuni movimenti e situazioni di gioco. (Dal 59' Lacazette 7 - Entra e decide un match fondamentale per alimentare le speranze europee dei Gunners. Duetta bene con i compagni, ha un altro peso rispetto al giovane compagno sostituito).