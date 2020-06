Le pagelle dell'Arsenal - David Luiz, 25' di follia. Aubameyang non c'è, Leno migliore dei suoi

vedi letture

Risultato finale

Manchester City - Arsenal 3-0

45'+2' Sterling; 51' rig. De Bruyne; 91' Foden

Leno 6,5 - Grande protagonista della prima frazione, le sue numerose parate tengono in vita i Gunners fino al recupero e all'errore di David Luiz che manda in gol Sterling. Anche nella ripresa si ripete più volte, e sui tre gol non ha colpe: preoccupante per i suoi che sia stato il migliore.

Bellerin 5,5 - Spinge decisamente meno rispetto a quanto ha abituato a fare in carriera, dovendo fare i conti anche con un cliente scomodo come Sterling. Inizialmente sembra tenerlo a bada, ma col passare del tempo si rivela solo un'illusione.

Mustafi 6 - Il tedesco ex Samp, quando si tratta soprattutto di mordere sulle caviglie di Gabriel Jesus, svolge il suo compito. Rischia di essere il terzo uscito per infortunio tra i suoi, ma stringe i denti e conclude la partita.

Mari 6 - Seconda vittima della serata, anche nel suo caso come Xhaka si tratta della caviglia, seppure sul piede opposto. Fin lì aveva rischiato stendendo Sterling al limite dell'area, ma anche messo attenzione su un paio di situazioni là dietro.

(dal 24' David Luiz 4 - Entra senza neanche scaldarsi, e nel finale di primo tempo combina un disastro provando a controllare un lancio di De Bruyne: diventa un assist vincente per Sterling. Completa la tragedia con il fallo che gli vale espulsione e rigore del 2-0. Venticinque minuti di follia).

Tierney 6 - Rientra in campo a distanza di tanti mesi, e si vede che forse non è ancora neanche minimamente vicino alla miglior forma. Ciononostante nel primo tempo è sempre attento su Mahrez, mentre nella ripresa deve fare addirittura il centrale. Sufficienza per gli handicap avuti.

Willock 5,5 - Interpreta più ruoli nella serata dell'Etihad: comincia da esterno destro, poi passa in un ibrido tra mezzala e trequartista. In nessuna posizione incide più di tanto, ma sarebbe complicato pensare di prendersela con lui.

(dal 68' Nelson 6 - Non che abbia fatto chissà che, ma se c'è qualcuno tra i subentrati che si possa salvare con una sufficienza, forse quello è lui. Accelera un paio di volte con brio sulla destra, dando almeno il sentore di una minima pericolosità).

Guendouzi 5,5 - Non si possono imputare a lui chissà quali responsabilità: nei settanta minuti scarsi durante i quali rimane sul prato di gioco, si limita ad un gioco semplice, e ad un discreto lavoro da schermo davanti alla difesa.

(dal 68' Maitland-Niles 5,5 - Non ha troppo tempo né modo di incidere, entrando in una situazione già particolarmente compromessa. Un paio di giocate verticali degne di nota, ma anche la sua presenza in una mediana costantemente in sofferenza).

Xhaka s.v. - Sfortunato, deve uscire già dopo cinque minuti: appoggia male la caviglia sinistra, e non riesce più a rialzarsi, dovendo uscire in barella.

(dall'8' Ceballos 5 - Tempo otto minuti e, dalla panchina, viene lanciato in campo. Opera nel ruolo di mediano e mezzala, provando a dare qualità al possesso dei Gunners ma riuscendoci francamente poco e nulla).

Saka 5,5 - Si mette in mostra soprattutto nella prima frazione, grazie alla sua agilità e velocità su entrambe le fasce. Comincia a sinistra, passando poi sull'altro lato quando esce Xhaka. Difetta però di precisione e, pian piano, scompare.

Nketiah 5,5 - Dei suoi, nel corso del primo tempo, è il più vivace. Si muove molto sul fronte offensivo, alla ricerca di spazi per sé e i compagni, pur senza trovarne granché in concreto. Ripresa più in sofferenza, specie quando l'Arsenal rimane un uomo in meno.

(dal 68' Lacazette 5,5 - Quando entra lo fa con un passo talmente flemmatico che viene quasi da pensare che non avesse troppa voglia di )

Aubameyang 5 - Il gabonese è senza dubbio il più atteso dei suoi, ma sarà la condizione scarsa, o magari le tante voci di mercato sul suo conto, ma fa la parte del fantasma. In novanta minuti un solo tiro, alle stelle.