Le pagelle dell'Arsenal - Lacazette mattatore, Saka e Pepé in ombra

Queste le valutazioni date ai Gunners, che hanno battuto per 2-1 il Liverpool.

Martinez 7 – Il portiere dei Gunners è tra i protagonisti assoluti del match. Determinante soprattutto nella ripresa, con le parate miracolose sui tentativi di Salah e Alexander-Arnold.

Holding 6,5 – Ha un gran da fare nella sua zona di competenza, dovendo fronteggiare due clienti come Robertson e Mané. Si fa però rispettare durante la gara, fermando diverse azioni offensive dei Reds.

David Luiz 6 – Al di là di qualche passaggio sbagliato, Il brasiliano ex Chelsea riscatta la prova disastrosa con il Tottenham difendendo nel complesso bene l’area di rigore.

Tierney 6 – Primo tempo ordinato per il difensore, che nella ripresa soffre in qualche circostanza la ritrovata verve di Salah e Alexander-Arnold.

Cedric 6,5 – Nella prima frazione di gioco si propone con buona continuità in fase offensiva, mentre nel secondo tempo è coinvolto quasi esclusivamente nella protezione del vantaggio. (Dal 76’ Maitland-Niles s.v.)

Torreira 6 – Gara di sostanza per il centrocampista uruguaiano ex Sampdoria, che rimedia un giallo poco dopo l’intervallo e viene sostituito per evitare rischi sul piano numerico. (Dal 58’ Ceballos 6,5 – Usa più volte la sciabola invece del solito fioretto, in un finale di gara che richiede grinta e sacrificio)

Xhaka 6,5 – Si destreggia bene davanti alla difesa, effettuando passaggi semplici ma quasi mai sbagliati e aiutando in fase d’interdizione soprattutto nella ripresa.

Saka 5,5 – Pochi spunti sulla corsia di sinistra da parte sua, che non si fa notare molto neanche sul piano del sacrificio in fase difensiva. (Dall‘85’ Kolasinac s.v.)

Pepé 5,5 – Del tridente offensivo risulta il giocatore più in ombra. A differenza dei compagni, non si accende nelle poche azioni offensive imbastite dai Gunners.

Lacazette 7,5 – Decisamente il migliore in campo nella squadra di Arteta. Firma il pareggio approfittando dell’errore di Van Dijk e serve a Nelson l’assist per il gol della vittoria. (Dal 58’ Aubameyang 6 – Entra in una fase di gioco in cui l’Arsenal è totalmente schiacciata a ridosso dell’area di rigore, non avendo quindi molte occasioni a disposizione)

Nelson 7 – Primo tempo da sogno per l’attaccante esterno, determinante nell’azione del pareggio e autore del gol del definitivo 2-1. Un quarto d’ora dopo l’inizio della ripresa, viene richiamato in panchina. (Dal 58’ Willock 6 – Una conclusione sul fondo nel finale e poco altro da parte sua)