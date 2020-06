Le pagelle dell'Arsenal - Nketiah rapace, centrocampo in affanno

vedi letture

Queste le valutazioni date all'Arsenal, che ha battuto in trasferta il Southampton per 0-2.

Martinez 6 – Nel primo tempo recita il ruolo di spettatore non pagante. Nella ripresa si fa trovare pronto, soprattutto sull’insidiosa conclusione di Long.

Bellerin 6,5 – Grande prova sulla corsia di destra, sia sul piano della spinta che dal punto di vista difensivo. Soffre maggiormente nella seconda parte del match

Mustafi 6 – Roccioso nella protezione dell’area di rigore, con interventi duri e puntuali che rendono la vita difficile agli attaccanti avversari.

Holding 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Martinez, avendo più grattacapi nel secondo tempo e cioè quando il Southampton si fa più minaccioso.

Tierney 6 – Si fa notare soprattutto per come aiuta i due centrali nelle chiusure difensive. Nella ripresa deve alzare bandiera bianca per crampi. (dal 70’ Kolasinac 6 – Contribuisce a gestire il vantaggio negli ultimi 20 minuti)

Ceballos 5,5 – Dopo un primo tempo con qualche buona trama di gioco, nella ripresa cala vistosamente nel confronto con i centrocampisti avversari. (dall’80’ Maitland-Niles s.v.)

Xhaka 5,5 – Gara dai due volti per lui, che comincia governando bene la mediana per poi calare con il passare dei minuti.

Saka 6,5 – Sempre insidioso con le sue incursioni in area. Non risparmia fino all’ultimo minuto, aiutando la squadra anche in fase difensiva.

Pépé 5,5 – Primo tempo non troppo brillante, rispetto ai suoi soliti standard. Nella ripresa non alza il livello della sua prestazione. (dal 64’ Willock 7 – Entra per garantire forze fresche alla mediana e riesce nel suo intento. Nel finale, firma il 2-0 chiudendo il match)

Nketiah 7 – Sempre in pressione sui difensori avversari. Nella prima frazione di gioco, approfitta di un clamoroso errore di McCarthur per segnare a porta vuota l’1-0. Non fa mancare il suo contributo anche dopo l’intervallo. (dal 79’ Lacazette 6 – Da una sua punizione nasce il gol del definitivo 0-2)

Aubameyang 6 – Centra la traversa nei primi minuti, non sfruttando un’occasione facile per un giocatore con le sue qualità. Partecipa a diverse azioni offensive dei Gunners.