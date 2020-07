Le pagelle dell'Aston Villa - Davis assente, Douglas Luiz battaglia con coraggio

Reina 6,5 - Non ha particolari colpe, nemmeno sui gol. Ritorno di tutto rispetto in quello che fu il suo Anfield.

Konsa 5 - Non si vede mai, e poi ha anche la supponenza di sfidare Mané in velocità in un paio di circostanze, venendo rimproverato dai suoi.

Hause 5 - Colpevole, al pari dei compagni di reparto, di aver perso Mané sul gol.

Mings 6,5 - L'unico che prova a spingere e a dare una sterzata, impostando anche azioni offensive. Si fa addirittura male per provare a scattare in avanti.

Taylor 5 - Assente, toccherà si e no 5 palloni in 90 minuti risultando evanescente.

McGinn 6 - Carisma e volontà tutte scozzesi, con l'ex Hibernian che prova a farsi vedere in una giornata molto tosta per i suoi.

Douglas Luiz 6,5 - Gran partita soprattutto nel primo tempo. Se arrivano pochi palloni al tridente Reds il merito è tutto suo.



Grealish 5,5 - Gara dai due volti: nel primo tempo, nonostante i guai fisici, prova ad illuminare i suoi. Poi, nella ripresa, il buio.

El Ghazi 6 - Ha la chance per trovare il clamoroso vantaggio, ma Alisson è attento e gli dice no. Buona gara per l'ex Ajax.

Dal 75' Jota sv -

Davis 5 - Gara di sofferenza, provano a lanciarlo ma lui è un centravanti boa, e quindi non trova spunti. In mezzo, però, non lo si vede mai.

Dal 74' Samatta 5 - Doveva dare strappi ed imprevedibilità nel finale, non si vede quasi mai sbagliando anche qualche appoggio di troppo.



Trezeguet 6 - Corre ovunque, per due. Non è mai pericoloso al tiro ma fa tanto lavoro sporco.

Dall'85' Vasillev sv -