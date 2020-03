Le pagelle dell'Aston Villa - I cambi non danno la scossa. Mings un muro

vedi letture

Risultato finale: Aston Villa-Manchester City 1-2

Nyland 6,5 - Può poco o nulla sui due gol del Manchester City, ma ogni volta che può intervenire lo fa in maniera efficace.

Guilbert 6 - Contiene molto bene Sterling che con lui passa raramente. Si fa vedere anche in avanti qualche volta nel finale, mezzo voto in meno perché si perde Rodri in occasione del gol.

Engels 6,5 - Nonostante il cliente difficile, riesce a limitare Aguero che segna in un'occasione un po'o fortuita. Nel finale Bravo con un miracolo gli toglie la gioia del gol.

Mings 6,5 - Mura almeno tre volte le conclusioni degli avversari. Il centrale gigante dell'Aston Villa offre una buona prestazione.

Targett 5,5 - Forse il peggiore della difesa dell'Aston Villa. Un po' in difficoltà.

Douglas Luiz 6 - Nessuna vera giocata degna di nota, ma grande presenza e fisico al centro del campo.

Nakamba 5,5 - Soffre un po' le scorribande degli avversari. Nel finale cerca di staccare la gamba ad Aguero con un intervento killer.

Elmohamady 6 - Aiuta molto Guilbert nella copertura degli attaccanti del City e anche in attacco si rende pericoloso in un paio di occasioni. Niente di più (dal 69' Trezeguet 5,5 - Entra in campo per dare la sferzata finale, ma appare un po' remissivo e spaventato).

Grealish 5,5 - Era un odei grandi attesi della sfida ma sinceramente fa troppo poco per potersi guadagnare la sufficienza. Anche sui calci di punizione non è perfetto.

Samatta 7 - Con una pregevole incornata segna il gol della speranza per il Villa. Si sacrifica molto ed è preziosissimo per Smith (dal 79' Davis - s.v.).

El Ghazi 6,5 - Suo il pregevole assist che porta al gol del 2-1. Per il resto è costretto più che altro ad arretrare ma lo fa con diligenza (dal 70' Hourihane 5,5 - Al pari di Trezeguet, fa troppo poco nel momento in cui l'Aston Villa ha più bisogno).