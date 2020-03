Le pagelle dell'Atletico - Joao Felix inventa, Morata torna al gol. Carrasco si divora l'impossibile

Atletico Madrid - Siviglia 2-2: 19' De Jong (S), 32' rig. Morata (A), 36' Joao Felix (A), 43' rig. Ocampos (S)

Oblak 6.5 - Pochissime colpe sulle due reti subite, poi si mette in mostra con il solito intervento senza senso sulla linea di porta: subisce ancora troppi gol, ma rimane una certezza per il Cholo Simeone.

Trippier 5 - Soffre Ocampos, il numero 5 lo supera in più di un'occasione mettendolo sempre in difficoltà. Commette il fallo da rigore, non riesce mai a prendere l'ex Milan.

Savic 5 - Inizia bene la sfida con un paio di anticipi che strappano applausi al Wanda Metropolitano, ma poi la sua prova viene macchiata da una scivolata fuori tempo che spalanca la porta al gol di De Jong.

Felipe 6.5 - Attento rispetto al compagno di reparto, riesce sempre a mantenere la concentrazione soprattutto sui palloni alti. Prestazione più che sufficiente, regge tutta la difesa.

Hermoso 6 - In campo all'ultimo minuto per un forfait di Renan Lodi, soffre durante tutto il match: manca il suo apporto in entrambe le fasi, nella ripresa Simeone lo sostituisce subito. (Dal 54' Carrasco 6 - Approccio devastante, ma manca negli ultimi 16 metri: spreca due occasioni clamorose, anzi clamorosissime).

Correa 5 - Si vede in un paio di occasioni, poi sparisce pian piano non lasciando tracce. Deve incidere di più, anche perché ora arrivano le partite complicate.

Koke 6.5 - Partita di sostanza, confeziona un assist niente male per Joao Felix. Inserimenti di forza che danno fastidio, altro che fari spenti.

Llorente 5.5 - Nella ripresa cala il ritmo e sbaglia parecchio in particolar modo nelle scelte: il tiro che si perde alto sulla traversa allo scadere poteva essere costruito in maniera completamente differente.

Saul 6 - Alterna ottime giocate a momenti di disattenzione che rischiano di macchiare una buona prestazione. Partita anonima, ma non commette particolari errori.

Joao Felix 7.5 - È il suo momento e si vede sin dalla prima giocata, l'apertura per Morata è da studiare su tutti i libri di calcio. Trova anche un bel gol da attaccante vero, partita di qualità e quantità per il portoghese numero 7. (Dall'80' Vitolo 6 - Entra bene in campo, crea maggiore densità nel momento chiave della sfida).

Morata 7 - Non vive un momento di tranquillità, lo si nota sin dalla prima occasione: con un metro di vantaggio si fa recuperare e spreca tutto. Si rifà dal dischetto, trovando il gol del pareggio. Da evidenziare l'impegno, non si ferma praticamente mai. (Dal 68' Diego Costa 5.5 - Spreca due buone occasioni, perde più tempo a prendersela con i compagni che a giocare).