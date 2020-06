Le pagelle dell'Atletico Madrid - Carrasco e Arias perdonano, Costa no

Risultato finale: Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-1

Oblak 6.5: compie un miracolo su Alvarez, non può nulla sulla beffarda conclusione di Muniain. Per il resto, lavoro di ordinaria amministrazione.

Trippier 5.5: aveva abituato a ben altri ritmi prima della sospensione, ha bisogno di tempo per ritrovare brillantezza: poche discese sulla fascia destra (dal 64’ Arias 5.5: da pochi passi ha sui piedi il pallone dell’1-2, bada soltanto alla potenza e non alla precisione e così colpisce in pieno Simon).

Gimenez 6: sale su tutte le palle inattive della sua squadra, ma non viene mai cercato dalle traiettorie.

Savic 6: tiene alta la linea difensiva, vince i duelli con Garcia.

Renan Lodi 6: rischia di beffare Simon con un cross basso, se la cava bene anche quando deve difendere.

Koke 6: come suo solito è molto concreto, senza strafare ma eseguendo alla lettera i compiti che gli ha dato Simeone (dal 78’ Herrera sv).

Llorente 5.5: cerca di mettere ordine in mezzo al campo, non sempre ci riesce con lucidità (dal 68’ Correa 5.5: non riesce ad incidere sulla sfida).

Thomas 6.5: bravo a lottare in mediana, meno quando si tratta di impostare e di far ripartire la squadra.

Saùl 6: arriva al novantesimo in buona condizione atletica, continuando ad attaccare sulla fascia mancina.

Costa 6: combina poco o niente prima e dopo il gol: la sua rete, però, resta pesante, e dimostra ancora una volta che all’attaccante basta un pallone giocabile per rendersi determinante (dal 64’ Morata 5.5: fuori dal gioco, tocca pochissimi palloni e si ritrova ingabbiato tra i centrali dell’Athletic).

Carrasco 5.5: ha sul destro l’occasione del vantaggio, la spreca calciando fuori. Poi ha a disposizione altre due palle gol, ma viene sempre chiuso dai difensori. Si muove bene, poi al momento della conclusione non è preciso (dal 64’ Lemar 6: prova a dare un po’ di freschezza al reparto avanzato dell’Atletico).