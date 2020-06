Le pagelle dell'Atletico Madrid - Serata no per Diego Costa, glaciale Saul dagli undici metri

vedi letture

Oblak 6 - Decisivo nel primo tempo con due buone parate su Rakitic e Messi. Non può nulla sull’autorete di Diego Costa e sul cucchiaio del dieci argentino su calcio di rigore.

Arias 6,5 - Dalla sua parte ci sono Puig e Jordi Alba, per questo Simeone lo tiene bloccato senza quasi mai farlo affacciare oltre la metà campo nel primo tempo. Il Barca a sinistra non sfonda e buona parte del merito è anche per la prestazione ordinata del terzino. Nel finale diventa un’ala aggiunta ma senza trovare gloria.

Gimenez 5,5- Quando viene attaccato in profondità fatica. Graziato da Puig a inizio ripresa che non sfrutta una sua dormita davanti a ter Stegen.

Felipe 5 - Gioca spesso sull’anticipo, ma non ci riesce a inizio ripresa quando arriva fuori tempo su Semedo concedendo il calcio di rigore del 2-1. Qualche minuto dopo viene anche ammonito e finisce in confusione il match.

Lodi 6,5 - Aggressivo in avvio, approfitta delle scorribande di Semedo per raggiungere il fondo. Impreciso nell’ultimo passaggio ma bravo in fase di copertura considerando che spesso si è ritrovato uno contro uno con Messi. Nel finale chiude in crescita sfoggiando un'ottima tenuta atletica.

Llorente 5,5 - Quando cerca l’uno contro uno perde di efficacia, mentre diventa temibile se cercato sulla corsa in profondità ma poche volte riesce a sfruttare questa sua caratteristica grazie alla buona prova della linea difensiva del Barca. (Dal 70’ Joao Felix 6 - Simeone sceglie un Atletico a trazione anteriore negli ultimi venti minuti ma il portoghese non va oltre un tiro da fuori area parato da ter Stegen).

Thomas 6,5- Prova a far sentire i muscoli a centrocampo. In un paio di occasioni è bravo a fermare Messi nell'uno contro uno. Prestazione di livello in fase d'interdizione, perde qualcosa in fase d'impostazione.

Saul 7,5 - Dopo il rigore sbagliato da Diego Costa, decide di incaricarsi della battuta del secondo penalty. Davanti a ter Stegen è glaciale e in campo prova a guidare l’Atletico cercando di dettare i tempi di gioco. Nella ripresa sempre suo il tiro dal dischetto del 2-2.

Carrasco 6,5 - Tra i due esterni di Simeone è il più in palla. Parte quasi sempre molto stretto e grazie a una sua giocata nasce il rigore del momentaneo 1-1. Ci prova anche in un’altra occasione ma il suo tiro viene murato dalla difesa blaugrana. Nella ripresa è quello con più gamba e non si capisce perché Simeone lo abbia tolto nel finale (Dal’85’ Lemar - s.v.)

Correa 5,5 - Diego Costa non gli libera tanti spazi e la squadra non riesce quasi mai a trovarlo in profondità. Nel secondo tempo è più presente nella manovra ma senza riuscire a pungere. (dall’85’ Vitolo - s.v.)

Diego Costa 5 - Impacciato sull’autogol scaturito dall’angolo calciato da Messi. Qualche minuto dopo può rifarsi su rigore, ma sbaglia. Non è la sua serata nonostante lotti finché Simeone non decide di cambiarlo. (dal 76’ Morata - s.v.)