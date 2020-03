Le pagelle dell'Augsburg - Luthe grandi parate, Jedvaj attento

Risultato finale: Bayern Monaco-Augsburg 2-0

Luthe 7: si supera in almeno due occasioni, non può farci nulla sulle reti di Muller e Goretzka, che se li ritrova a tu per tu.

Framberger 5: il suo errore è determinante perché sblocca la partita: Muller gli sfugge alle spalle ed è libero di insaccare l’1-0.

Gouweleeuw 7: nel primo e nel secondo tempo, con le sue scivolate riesce a salvare la porta di Luthe. Le azioni dei gol del Bayern non passano dalle sue parti.

Jedvaj 6: interventi meno determinanti rispetto al suo compagno di reparto, ma la sua prestazione è comunque sufficiente (dall’85’ Uduokhai sv).

Iago 6: costringe Flick a invertire Gnabry e Coutinho, lui non soffre né l’uno né l’altro avversario.

Khedira 5.5: con un pallone sanguinoso rischia tantissimo, non è l’unico in impostazione che commette all’Allianz Stadium.

Baier 6: resta lucido fino alla fine, provando sempre la giocata in verticale per gli attaccanti.

Richter 5.5: non incide, anche perché gioca dalle parti di Davies e non riesce mai a saltarlo in dribbling.

Lowen 6: gioca più di un’ora ad alti ritmi, si sacrifica in fase difensiva accorciando verso i suoi compagni centrocampisti (dal 75’ Finnbogason 6.5: ingresso convincente per l’islandese, che per poco non trova il pari di testa).

Max 5.5: poco brillante, sparacchia altissimo sprecando un’ottima ripartenza che lo aveva portato al tiro (dal 67’ Vargas 6: fa meglio rispetto al compagno sostituito piazzandosi sulla fascia mancina).

Niederlechner 5: Neuer fa un grande intervento, ma il tedesco doveva “spaccare” la porta: ha sui piedi il pallone dell’1-1, si fa iptnotizzare dal portiere avversario.