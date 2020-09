Le pagelle dell'Eibar - Bene Dmitrovic e Bigas, spento Exposito

Dmitrovic 6.5 - Protagonista di un gran salvataggio su Nolito dopo appena dieci minuti, vive un pomeriggio tutto sommato abbastanza tranquillo a difesa della propria porta.

Correa 5.5 - Le azioni dell'Eibar si sviluppano principalmente sulla corsia opposta rispetto a quella in cui si trova ad agire, motivo per cui tocca pochi palloni senza mai rendersi incisivo.

Oliveira 6 - Buona prova per il centrale difensivo, bravo a contenere, per quanto possibile, le accelerazioni dei riferimenti offensivi del Celta Vigo.

Sergio Alvarez 6 - Si vede poco nel primo tempo, nella ripresa entra finalmente in partita facendo vedere buone cose in fase di contenimento: a 20' dal termine, è di fondamentale aiuto a Dmitrovic sull'occasione di Emre Mor.

Bigas 6.5 - E' il primo ammonito della nuova stagione di Liga. Nella ripresa, dal nulla, lascia partire un missile da distanza considerevole, dimostrando una coordinazione fuori dal normale: per sua sfortuna, però, la palla termina sull'esterno della rete. Fisicamente è incontenibile: vince quasi tutti i duelli con Brais Méndez.

Pedro Leon 6 - Ha l'occasione della vita dopo soli tre minuti, ma è poco lucido davanti alla porta. Gioca una partita di puro sacrificio, alternandosi tra fase offensiva e difensiva, senza però incidere in maniera particolare (Dal 84' Rafa Soares s.v.)

Exposito 5 - E' spento e appare in ritardo di condizione: non sembra avere i novanta minuti sulle gambe, anche se il tecnico lo lascia in campo fino al termine del match.

Diop 5 - Fallo ingenuo sul nuovo entrato Santi Mina, nonostante una precedente ammonizione sulle spalle, e dunque cartellino rosso nel finale sul punteggio di 0-0: poteva andargli peggio, perché il Celta Vigo avrebbe potuto segnare, ma resta comunque una grande ingenuità.

Inui 5.5 - In partite così equilibrate, l'esperienza può cambiare tutto: non è il caso del giapponese, apparso poco centrato e mai veramente in partita. Tanti errori e nessuna occasione creata in un'ora di gioco (Dal 61' Kadzior 6 - Si ambienta alla velocità della luce in un ambiente tutto nuovo, disimpegnandosi a dovere)

Enrich 5.5 - Riceve pochi palloni giocabili, si mette particolarmente in mostra nelle prime fasi di gioco per poi dover invece arretrare il proprio raggio d'azione a supporto del resto dei compagni (Dal 67' Recio 6 - Buon impatto con la maglia del Celta per il centrocampista appena arrivato dal Leganes)

Kike Garcia 5.5 - Prova più volte a bucare la difesa avversaria, specialmente nei primi 45', ma non è assistito dalla fortuna: pomeriggio tutt'altro che impeccabile.