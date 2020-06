Le pagelle dell'Eibar - Edu Exposito ci prova. Orellana spina nel fianco (per i suoi)

Risultato finale: Real Madrid - Eibar 3-1

Dmitrovic 6 - Salva gli unici tiri su cui può fare qualcosa. Incolpevole su tutte e tre le marcature del Real Madrid.

Correa 5,5 - Dorme un po' sui rimpalli da cui nascono i gol del Real Madrid. Un Hazard abbastanza ispirato lo mette in difficoltà.

Oliveira 6 - Benzema è un osso duro su cui difendere ma se il francese non segna è soprattutto merito della sua marcatura. Nel finale si prodiga anche in un recupero su Vinicius pregevole.

Arbilla 6 - Partita ordinata senza lode e senza infamia (dall'84' Burgos - s.v.).

Rafa Soares 6 - Ha la fortuna che Rodrygo praticamente non scende in campo. Così non fatica più di tanto, anche se in attacco si vede pochissimo (dal 58' Bigas 6 - Ha il merito di mettere la schiena sul tiro di De Blasis, per il resto fa poco).

Cristoforo 6 - Paragonato ai centrocampisti avversari c'è poco da dire, ma lui cerca comunque di fare il suo e dare geometrie alla squadra basca.

Sergio Alvarez 5,5 - Sovrastato da Modric, non riesce mai ad opporsi alle folate offensive. Anche se nel secondo tempo prende più ritmo

Edu Exposito 6,5 - Assieme a Pedro Leon il migliore dei suoi, ma con più minuti in campo. È l'unico giocatore dell'Eibar che mette in costante difficoltà la difesa del Real e non fosse stato per Courtois avrebbe anche trovato un eurogol.

Orellana 5 - Doveva essere la spina nel fianco per la difesa del Real, finisce per esserlo solamente per l'Eibar (dal 58' Sergi Enrich 6 - Colpisce la traversa 30 secondi dopo essere entrato, poi non ha altri particolari squilli ma partecipa ad un buon finale dei suoi).

Kike Garcia 6 - Lavoro sporco tra i due centrali del Real. Lui lotta e non demerita, anche perché le palle che gli arrivano sono poche (dal 58' Pedro Leon 6,5 - Cambia marcia completamente all'Eibar. Negli ultimi trenta minuti mette in costante pericolo Courtois, che gli nega un gol con un grande intervento).

De Blasis 6 - È suo il tiro che viene deviato in rete da Bigas. Per il resto non riesce ad incidere in maniera particolare: non certo la sua miglior partita (dal 33' Inui - s.v.).