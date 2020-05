Le pagelle dell'Eintracht - Hinteregger show, nel bene e nel male. Andre Silva solo di sponda

Bayern-Eintracht 5-2

17' Goretzka (B), 41' Muller (B), 46' Lewandowski (B), 52' e 55' Hinteregger (E), 61' Davies (B), 74' aut. Hinteregger (B)

Trapp 6 - Vero che alla fine dei conti raccoglie cinque volte il pallone nella rete dietro le sue spalle, ma mette anche a referto discreti interventi. Di fatto è molto merito suo se il primo tempo si conclude "solo" 2-0. Non ha colpe evidenti.

Toure 5,5 - Prima frazione da dimenticare, visto che soffre enormemente le continue sovrapposizioni di Davies innescate da Perisic. Molto meglio nella ripresa, quando fa l'ibrido tra centrale e terzino, con un paio di salvataggi discreti.

Ilsanker 5 - Dei due difensori è quello addetto a coprire gli spazi, e c'è da dire che il compito non sembra riuscirgli granché bene. Muller e gli esterni si infilano nei varchi aperti da Lewandowski, con lui che spesso rincorre.

Hinteregger 6,5 - Protagonista totale del match: salva i suoi, poi scivola (forse è fallo) nella stessa azione e Muller fa 2-0. Quindi riapre l'incontro con una doppietta che porta al 3-2, salvo mettere l'ultima parola con un goffo autogol. Senza il suo show ci saremmo divertiti meno.

N'Dicka 5,5 - A sinistra deve prendersi cura di un brutto cliente come Coman. A tratti soffre la grande velocità del francese, ma nel complesso finché è in campo riesce a limitarlo. Inesistente in fase propositiva.

(dal 46' Chandler 5,5 - Si occupa della corsia mancina, facendo il tornante a tutta fascia visto il cambio modulo. Non comincia benissimo, visto che dal suo lato si sviluppa il gol del 3-0 lampo di inizio ripresa. Un po' meglio dopo).

Fernandes 4,5 - Pomeriggio di grande sofferenza per l'ex Chievo, portato spesso e volentieri al bar dai movimenti offensivi di quel geniaccio di Muller. Imbarazzante la chiusura difensiva che diventa un assist per il poker firmato Davies.

Rode 6 - L'ex Borussia mette al servizio l'esperienza e il piede destro abbastanza ispirato da palla ferma. Due suoi calci d'angolo, di cui un assist diretto, portano infatti alla doppietta della speranza di Hinteregger.

(dal 71' Sow 5,5 - Non riesce ad incidere sulle sorti di un incontro che, quando entra, sembra essersi chiuso nuovamente. E così sarà, anche se prova qualche sortita solitaria. Senza risultato.)

Da Costa 5 - Lui che ha attitudini difensive, oggi fa l'attaccante. Cerca comunque di dare mano al terzino Toure, anche se nel primo tempo è un mezzo disastro. La ripresa, da quinto di centrocampo, non va troppo meglio.

(dal 76' Durm s.v.)

Gacinovic 5,5 - Parte centralmente, finendo comunque con lo svariare su entrambe le fasce. Più spesso a destra per aiutare un Da Costa poco consistente. Grande chance per colpire poco prima di uscire, ma Neuer alza il muro.

(dal 71' Kamada 5,5 - Tocca giusto un paio di palloni, di cui uno con la mano, nei minuti finali in cui entra in campo. Non gli si poteva chiedere troppo, però, in effetti).

Kostic 5 - Enorme delusione della partita, i tifosi dell'Eintracht si aspettavano un contributo maggiore. E invece è lento, fuori dall'azione, e non indovina mezza giocata. Finché per poco non segna un gol da leggenda, fermato solo dal palo. Mitigando una prova orrenda.

Silva 5,5 - Il portoghese è alle prese con un incontro difficile, nel quale è costretto a tante (rin)corse e pochi palloni puliti. Quasi nullo in fase realizzativa, più interessante il lavoro da assist-man con qualche sponda azzeccata. Non basta.

(dal 76' Dost s.v.)