Le pagelle dell'Eintracht - Male André Silva e Dost. Molto bene Trapp

Trapp 7 - Salva più volte l'Eintracht con parate di assoluto spessore. Non è impeccabile in occasione del gol di Frei, ma la marcatura ha un peso relativamente basso perché i tedeschi erano ormai già sicuri dell'eliminazione.

Da Costa 5.5 - Nel primo tempo cerca di giocare per i compagni, ma la scelta non paga. Nella ripresa, allora, si mette in proprio: in questo caso non è fortunato con un gran destro che, al 54', termina di poco a lato (Dal 67' Chandler 6 - Venti minuti con pochissimi palloni toccati ed un cartellino giallo conquistato)

Abraham 5.5 - Buon lavoro difensivo nella frazione d'apertura, col passare dei minuti paga una forma fisica precaria e comincia a sbagliare anche i passaggi più semplici.

Hinteregger 6 - Presente in ogni parte del campo: prima agisce da difensore, poi si sposta in attacco alla disperata ricerca della rimonta che però non arriva.

N'Dicka 6 - Sulle poche incursioni del Basilea nel corso dei primi 45', il terzino sinistro si fa sempre trovare pronto chiudendo sempre lo specchio della porta agli avversari (Dal 46' Hasebe 6 - Gioca d'esperienza, pur senza brillare particolarmente)

Kohr 6 - Fisicamente sembra messo piuttosto bene, ma non basta per trascinare la squadra ai quarti di finale: ci prova fino alla fine, senza successo.

Rode 6 - Ha zero opportunità in attacco, ma è una delle pedine fondamentali su cui si basa l'Eintracht per il giro palla (Dal 67' Ilsanker 5.5 - Non riesce a dare una spinta in più alla squadra)

Kostic 6 - Avrebbe la fantasia e le qualità per spaccare la partita e, perché no, portarsi sulle spalle l'intera squadra: gli manca, molto spesso, precisione negli ultimi metri. Quando gli si presenta un'opportunità, è bravo a provarci.

André Silva 4.5 - Serata tutt'altro che brillante per l'ex giocatore del Milan, che resta in campo per appena un tempo senza lasciare tracce. Prestazione decisamente sottotono per il portoghese (Dal 46' Paciência 5 - Prova molto simile a quella del compagno sostituito, anche se ha dimostrato maggiore adattamento alla situazione e più spirito di sacrificio rispetto al connazionale)

Kamada 5.5 - Spaventa il Basilea nel finale di primo tempo, ma soprattutto al 60' con l'aiuto di Hinteregger. E' comunque troppo poco per gli standard del giapponese.

Dost 5 - Nei duelli aerei è imprendibile per i difensori del Basilea, ma allo stesso tempo è impreciso nell'indirizzare il pallone verso la porta. Serata storta anche per lui: la stagione termina nel peggior modo possibile.