Le pagelle dell'Espanyol - Lozano ingenuo. Embarba e Vilà provano il miracolo

Diego Lopez 6,5 - Nel primo tempo è incredibilmente spettatore non pagante, sempre preciso nelle uscite ad aticipare gli avversari. Non può nulla sul tap-in di Suarez, compie un autentico miracolo su botta ravvicinata di Messi.

Victor Gomez 6 - È il più sollecitato dalle offensive blaugrana ma riesce a cavarsela in maniera più che positiva.

Espinosa 6 - Fase di copertura impeccabile come tutto il reparto, troppo irruento quando va a saltare in area avversaria commettendo spesso fallo.

Cabrera 6,5 - La coppia difensiva con Espinosa è ben collaudata e lascia poche chance di fare male agli avversari.

Calero 6 - Griezmann lo punta più volte ma lui non si fa intimidire e fronteggia alla grande l'avversario. (Dal 66' Darder 5,5 - Entra in campo ma si nota solo per un tentativo dalla distanza che si perde lontanissimo dalla porta di ter Stegen. La situazione della partita non erano favorevoli).

Dídac Vilà 6,5 - Solo il palo gli nega la gioia del gol al Camp Nou. Spinta costante per tutto il primo tempo, cala vistosamente nella ripresa.

Lozano 5 - La sua partita è più che discreta fino alla follia dell'espulsione. Grinta da vendere e voglia di combattere su ogni pallone ma deve necessariamente essere meno irruento e farsi coinvolgere meno. Errore di gioventù.

David Lopez 6 - Il Busquets dell'Espanyol per ruolo e per numero di palloni toccati. Non eccede in giocate fuori dalla normale amministrazione.

Roca 6.5 - Una sua apertura panormanica spiana la strada ad Embarba in una delle due occasioni nitide capitate ai Periquitos. Rapidità di esecuzione e grande dedizione al sacrificio in fase di non possesso. (Dall' 86' Wu Lei s.v.).

Embarba 6 - Mezzo voto in meno per aver cestinato la possibilità di passare in vantaggio. È comunque uno dei migliori dei suoi, sempre nel vivo dell'azione. Lenglet fa fatica a stargli dietro. (Dal 75' Campuzano 6 - Da una scossa di vivacità alla squadra e provoca una serie di situazioni interessanti sfidando spesso l'avversario nell'uno contro uno).

de Tomás 6 - Il suo forse era il compito più difficile della serata. Unica punta nella morsa dei due centrali blaugrana arretra tanto per trovare palloni giocabili, riuscendo a provare la conclusione in un paio di occasioni. Non gli si poteva chiedere di più.