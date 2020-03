Le pagelle dell'Everton - Calvert-Lewin indiavolato, Gomes non al meglio

Risultato finale: Everton-Manchester United 1-1

Pickford 6.5 - Non irreprensibile l’intervento in occasione del gol di Bruno Fernandes, ma nel finale compie un doppio intervento strepitoso e salva il risultato.

Coleman 6 - Vince il ballottaggio con Sidibe ma è costretto a lasciargli il testimone già nel primo tempo a causa di un problema muscolare. Dal 27’ Sidibe 6 - Aggredisce lo spazio con maggiore intraprendenza rispetto al compagno.

Keane 6 - L’attacco dello United non è particolarmente ispirato e gli favorisce il compito.

Holgate 6 - Funziona l’intesa col compagno di reparto, anche perché lo United al centro non punge e sulle corsie esterne viene puntalmente raddoppiato.

Baines 6.5 - Sempre affidabile. Mette la sua esperienza al servizio della squadra e non lascia spazio

Walcott 5.5 - Combina pochino sulla corsia di competenza e costringe Ancelotti a richiamarlo in panchina dopo circa un’ora di gioco. Dal 62’ Bernard 5.5 - I ritmi del match sono altissimi e nel poco tempo a disposizione non riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Gomes 5.5 - La forma fisica non è quella dei giorni migliori al suo ritorno da titolare. La fiducia dell’ambiente è massima e lo aiuterà a tornare agli standard che gli competono. Dall’82’ Kean SV.

Davies 6.5 - Inizio di gara a ritmi piuttosto bassi, ma alla lunga lascia emergere il suo talento e con lanci illuminanti innesca Calvert-Lewin pronto sempre ad approfittarne.

Sigurdsson 6.5 - Non troppo presente in fase di sviluppo del gioco, riesce comunque a salire in cattedra in un paio di circostanze quando si mette in proprio.

Calvert-Lewin 7.5 - Indiavolato. Un gol convalidato, un altro revocato dall’arbitro dopo un consulto con l’assistente. E’ lui il migliore in campo dell’intero incontro.

Richarlison 6.5 - Motore diesel questo pomeriggio, ma quando si accende lascia sul posto gli avversari e crea superiorità numerica con grande facilità.