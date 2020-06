Le pagelle dell'Everton - Pickford poco impegnato, Coleman ok su Mané

Pickford 6 - Si pensava potesse essere costretto agli straordinari contro l'armata Reds, ma così non è stato. Poco impiegato, fa bella figura quando viene chiamato in causa.

Coleman 7 - Il capitano dei "Toffees" marca nel migliore dei modi Sadio Mané, concedendogli le briciole per gran parte del match.

Holgate 6.5 - Buon lavoro per il centrale difensivo dell'Everton, decisivo in più di una occasione nelle imbucate di Firmino prima e Minamino poi.

Keane 6.5 - Non si fa cogliere impreparato, riesce sempre a restare attaccato agli attaccanti avversari senza mai incappare in particolari difficoltà.

Digne 6 - Non gli si poteva chiedere di spingere per novanta minuti contro una corazzata come quella di Klopp. L'ex Roma, pur mantenendosi strettamente nella propria metà campo, non sfigura affatto.

Gordon 6 - Nato a Liverpool, fa il suo esordio da titolare in Premier nel derby cittadino: inevitabilmente, paga un po' di emozione nei minuti iniziali, ma successivamente entra in partita e si disimpegna al meglio. (Dal 60' Sigurdsson 6 - Trenta minuti non eccellenti ma comunque sufficienti per l'esperto islandese, lasciato a sorpresa fuori dall'undici titolare)

Gomes 6 - Non può mantenere alto il proprio baricentro. Spesso si ritrova costretto ad arretrare il proprio raggio d'azione per non farsi "bucare" dalle manovre dei Reds.

Davies 6 - Ha una occasione clamorosa nei minuti finali, ma non riesce a sfruttarla a dovere: da distanza ravvicinata, con Alisson fuori dai giochi, colpisce il palo.

Iwobi 5.5 - Non è la serata perfetta per l'ex Arsenal, mai realmente in partita. (Dall'87' Bernard s.v.)

Richarlison 6.5 - Fa degli sforzi enormi per trascinare l'Everton al successo nel derby del Merseyside, ma il più delle volte si dimostra poco lucido davanti alla porta. Fa tremare il Liverpool negli istanti finali.

Calvert-Lewin 6.5 - Così come il compagno di reparto, prova a fare il massimo con i pochi palloni giocabili a disposizione. Anch'egli, nei minuti finali, sfiora il gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. (Dal 90' Kean s.v.)