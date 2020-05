Le pagelle dell'Hertha Berlino - Ibisevic gioia e dolore, Piatek non brilla

Risultato finale: Hertha Berlino - Union Berlino 4-0 (51' Ibisevic, 52' Lukebakio, 61' Cunha, 77' Boyata)

Jarstein 6 - Un paio di parate nel primo tempo, nella ripresa non paga il biglietto per ovvi motivi. I guantoni restano però immacolati.

Pekarík 6.5 - Partita di intelligenza tattica, non forza mai la mano in entrambe le fasi. Copre molto bene le avanzate offensive del compagno di corsia e non rischia mai nulla.

Boyata 6.5 - Qualche sbavatura in chiusura, ma nel complesso gioca una buona gara. Entra nel tabellino con un bel colpo di testa.

Torunarigha 6 - Bene in lettura, quando c'è da mettere il piede non si tira mai indietro. Un paio di salvataggi in corner che aiutano Jarstein a portare a casa il secondo clean sheet consecutivo.

Plattenhadt 7 - La qualità non si discute, anche se nel primo tempo fa fatica. Nella ripresa cambia il match con le sue giocate, diventa protagonista con due assist.

Skjelbred 5.5 - Uno dei pochi sotto la sufficienza, anche perché in diverse occasioni cerca la soluzione più complessa, rischiando inutilmente. (Dall'81' Samardžić s.v.).

Grujic 6 - Quando non ci sono spazi è l'unico che prende in mano la situazione e prova la conclusione da lontano. Con poca fortuna e pochissima precisione, ma non si ferma mai.

Lukebakio 7 - Si divora un paio di occasioni e in due azioni rischia di regalare clamorosamente il gol all'Union. Si fa perdonare nell'azione della seconda rete, da quel momento in poi è imprendibile. (Dal 76' Dilrosun 6 - Partita di sacrificio, non preme molto sull'acceleratore).

Darida 6 - Non si vede molto tra le linee anche perché viene chiuso bene, ma la giocata per il gol che apre le danze porta la sua firma. (Dall'80' Maier s.v.).

Cunha 7 - Si vede che è in forma già dalle prime giocate, ma non ci sono tanti spazi. Appena si apre uno spiraglio lo sfrutta, entra nella lista dei marcatori con un gran gol di precisione. (Dal 67' Mittelstadt 6 - In mezzo al campo diventa un equilibratore, ma entra a risultato già acquisito).

Ibisevic 7.5 - Nella prima metà di gioco sbaglia tutto quello che può, ma nella ripresa spacca la partita nel giro di un minuto: gol di testa da rapace d'area e pallone in profondità con i giri giusti per Lukebakio. Dopo la rete messa a segno trova fiducia e gioca una partita di qualità. (Dal 75' Piatek 5.5 - È pur vero che entra sul 3-0, ma non si fa vedere praticamente mai. Deve metterci più cattiveria se vuole ritagliarsi maggiore spazio).