Le pagelle dell'Osasuna - Brasanac e Lato ci provano, centrali in panne

Risultato finale: Osasuna-Atletico Madrid 0-5

Ruben Martinez 5 - Prende cinque gol, poche responsabilità, ma non riesce ad evitare passivo più pesante.

Unai Garcia 5.5 - Ci prova, ma ben presto finisce la spinta (dal 67' Vidal 5 - Entra e l'Atletico dilaga).

David Garcia 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Hernandez 5.5 - In difficoltà con Diego Costa e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Lato 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. (dal 67' Estupinan 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Moncayola 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Torres 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Brasanac 6 - Appena sufficiente la sua prova, qualche tentativo di reazione, ma senza esito. (dal 62' Lopez 5.5 - La musica non cambia).

Perez 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross, cala alla distanza.

Arnaiz 5.5 - Non riesce a torvare lo spazio giusto per colpire con incisività. (dal 62' Garcia 5.5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati)

Gallego 5.5 - Ci prova, ma non lascia il segno.(dal 79' Cardona s.v. - )