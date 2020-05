Le pagelle dell'Union Berlino - Andersson assente ingiustificato, disastro Parensen

Risultato finale: Hertha Berlino - Union Berlino 4-0 (51' Ibisevic, 52' Lukebakio, 61' Cunha, 77' Boyata)

Gikiewicz 5 - Nel primo tempo non viene impegnato molto, ma si fa trovare sempre pronto sui pochi tiri verso lo specchio dell'Hertha. Nella ripresa cede come tutta la linea difensiva, compie qualche sbavatura di troppo soprattutto in uscita.

Friedrich 5 - Partita dai due volti. Nel primo tempo tiene bene, quando Plattenhadt alza i giri del motore non riesce più a gestire le accelerazioni. Brutto errore sul quarto gol.

Hubner 5 - Arrivano da tutte le parti e non riesce più a dirigere la linea come fatto nel primo tempo. Quando inizia a seguire i movimenti di Ibisevic va fuori giri, lasciando troppi spazi agli avversari.

Parensen 4 - Spende un giallo un po' troppo presto, soffre le accelerazioni e la fisicità di Lukebakio. Nel secondo tempo mette il punto esclamativo sulla sua pessima prova: prima si perde in marcatura Ibisevic, poi concede un'autostrada al numero 28 dell'Hertha. Due minuti di pura follia calcistica, almeno in fase difensiva.

Trimmel 5 - Finché i ritmi rimangono bassi va tutto bene, ma la velocità dei padroni di casa sulla corsia mancina diventa insostenibile per tutti.

Promel 5.5 - Viene lasciato solo dai compagni, prova a limitare Darida e ci riesce per metà tempo. Ma le partite, come ben sappiamo, durano circa 90'. A volte anche di più.

Andrich 6 - L'unico che merita la sufficienza in un secondo tempo da dimenticare. Ci prova come può, ma nessuno decide di seguirlo. (Dal 72' Kroos 5.5 - Non si vede molto, gira a vuoto e tocca davvero pochi palloni).

Reichel 5 - Si vede pochissimo, anche perché l'Hertha gli concede qualche centimetro. Lukebakio lo costringe a giocare basso, non riesce mai ad affondare sulla corsia mancina. (Dal 63' Ryerson 5 - Perde un paio di palloni sanguinosi: il ko non arriva per sue disattenzioni, ma il carattere latita).

Ingvartsen 5 - Un paio di buone giocate all'inizio del match, poi si perde nella battaglia del centrocampo. Troppi errori, soprattutto in fase di costruzione. (Dal 57' Ujah 5.5 - Gira a vuoto come tutta la squadra, non riesce quasi mai ad incidere).

Bulter 5.5 - Uno dei più propositivi nella prima frazione, nella ripresa soffre la marcatura stretta e non riesce più a trovare la giocata tra le linee. (Dal 63' Malli 5.5 - Pochissime soluzioni, accusa l'uno-due nel giro di pochi minuti anche se parte dalla panchina).

Andersson 5 - Si vede soltanto quando entra in campo. Da quel momento in poi tocca pochissimi palloni e sparisce tra le maglie dell'Hertha. Lo servono poco, lui fa di tutto per non farsi trovare. (Dal 72' Polter 6 - L'eroe del derby d'andata prova a combinare qualcosa, ma è difficile farsi seguire da compagni poco motivati).