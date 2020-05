Le pagelle dell'Union Berlino - Ripresa amara per Subotic, Ujah vede poca luce

vedi letture

Risultato finale: Union - Bayern 0-2 (40' rig. Lewandowski, 80' Pavard)

Gikiewicz 5,5 - Ad inizio partita rischia qualcosa su un cross di Davies, venendo graziato da Muller. Il primo gol lo subisce su rigore, sul secondo non ha tutte le colpe ma non è il ritratto dell'agilità.

Hubner 6 - Nonostante la sconfitta, alla fine per lui la prestazione si può considerare sufficiente. Gnabry prova spesso a puntarlo ma alla fine dei conti lo supera poche volte, rendendosi quasi mai pericoloso.

Schlotterbeck 6 - Per lui vale lo stesso discorso di Hubner: prova apprezzabile. Guida bene la folta difesa dal centro, non risentendo particolarmente neanche dell'ammonizione.

Subotic 5 - Mosso dalle giuste motivazioni, comincia bene. Finché non concede goffamente il rigore del vantaggio ai bavaresi, facendosi anticipare ed atterrando Goretzka. Ripresa amara.

Trimmel 5,5 - Ha voglia di spingere sulla fascia, e lo si vede spesso nella metà campo del Bayern. Per sfortuna sua e della sua squadra, non è assistito da altrettanta bontà nei cross.

Andrich 5,5 - Picchia duro a centrocampo per provare a farsi rispettare. Ha però vita difficile contro gli iper-tecnici avversari del Bayern, che spesso lo mettono in mezzo.

(dal 71' Gentner 6 - Entra per i minuti finali: la sua esperienza può far comodo, e prova ad affacciarsi con un paio di tentativi dalla distanza. Neanche troppo fortunati, a dirla tutta, ma il carisma si è visto).

Promel 6 - Alla fine sarà tra i pochi dell'Union Berlino a strappare una sufficienza. Striminzita, certo, ma c'è quasi sempre il suo zampino nelle poche azioni pericolose create dalla sua squadra.

(dall'85' Kroos s.v.)

Lenz 5,5 - Come per l'esterno di fascia opposta: la spinta c'è, la precisione un po' meno. Nel suo caso almeno un paio di cross interessanti si vedono, ma la prematura ammonizione lo limita un po'.

Ingvartsen 5 - Prestazione da invisibile per il nordico, ci si accorge di lui solo quando esce. Anzi, neanche, visto che la sostituzione avviene mentre il Bayern sta festeggiando il raddoppio.

(dall'82' Mees s.v.)

Bulter 5,5 - Non è cattivo quanto serve nell'occasione di inizio gara, e va troppo centrale per impensierire Neuer. Per il resto della gara lotta e sgomita con generosità, ma avesse calciato meglio poteva andare diversamente.

(dall'85' Ryerson s.v.)

Ujah 5,5 - Avrebbe l'occasione di colpire in apertura, ma non colpisce al meglio. Per il resto del suo incontro, finché rimane in campo, fa generosamente la guerra ma poche volte vede la luce.

(dal 71' Andersson 5 - C'è bisogno dei suoi centimetri là davanti. Magari anche dietro, pensa Hoffmann, ma lo svedese praticamente non salta su Pavard che va ad incornare il raddoppio bavarese).