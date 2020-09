Le pagelle della Croazia - Lovren meglio davanti che dietro, Perisic e Rebic insufficienti

Risultato finale

Francia - Croazia 4-2

Livakovic 5,5 - Sfortunato in occasione della seconda rete: Martial avrebbe preso il palo, ma finisce per fare autogol. Da lì un paio di parate importanti, ma anche un intervento così così che regala il 3-2 a Upamecano.

Uremovic 5 - Quando Martial accelera, dalle sue parti sono dolori: nell'azione del pareggio firmato da Griezmann, è evidente il mismatch. Accusa anche qualche problema fisico, e a inizio ripresa lascia il campo.

(dal 57' Vida 5,5 - Adattato a destra, deve entrare al volo per le precarie condizioni fisiche di Uremovic. Non ha la spinta per fare il terzino come vorrebbe Dalic, e si vede).

Lovren 6 - Grandissima tecnica e lucidità nel gol: dribbla Hernandez da fantasista e fredda Lloris con un mancino violento. Prova poi a fermare il cross di Ben Yedder che sarà 2-1, ma è in ritardo. Così come a marcare Upamecano: lì è errore pesante. Il gesto tecnico iniziale gli vale un sei.

Caleta-Car 5,5 - Buon primo tempo, fino a che non si accendono le frecce offensive della Francia. Da lì comincia un calare progressivo, nel quale non finisce travolto ma neanche con un giudizio sufficiente.

Melnjak 5,5 - Spinge con un bel piglio sul lato sinistro, crossando anche qualche pallone interessante grazie al suo mancino. Però è anche colpevolmente assente sull'azione che porta al 2-1 francese nel recupero del primo tempo.

Kovacic 6 - Prestazione discontinua, con un paio di fiammate ed intuizioni geniali da grande centrocampista. Come la bellissima traiettoria verticale nel gol del momentaneo 2-2 di Brekalo: talmente bella che gli vale un sei finale.

Brozovic 5 - Lontano dalla sua versione migliore, il playmaker dell'Inter non fa sempre girare a mille il motore croato. Anzi, spesso si adegua al compitino, macchiando la sua prestazione con la mano del rigore e poker transalpino.

Vlasic 5,5 - Novanta minuti in difficoltà per la gran parte del tempo, con un lampo che per poco non gli regala un gol d'autore. Destro ad esplodere da fuori area, ma il palo gli strozza l'urlo in gola.

Rebic 5,5 - Primo tempo piuttosto grigio il suo: fa fatica a trovare varchi attaccabili sul lato destro, e nelle migliori occasioni croate non c'è mai il suo zampino. Non ha tempo per cambiare la sua prova, uscendo all'intervallo.

(dal 46' Brekalo 6,5 - Ingresso che incide immediatamente sulle sorti della sua squadra: il gol del momentaneo 2-2 è suo. Bella la palla di Kovacic, nulla da dire, ma anche la sua discesa in slalom conclusa con mancino vincente non è niente male).

Kramaric 5 - Dovrebbe regalare peso e tecnica all'attacco croato, e almeno inizialmente il suo movimento continuo è anche utile per aprire spazi ai compagni. Con l'andare dell'incontro, però, tende a scomparire.

Perisic 5 - Cerca di essere coinvolto con frequenza nella manovra offensiva croata, ma sembra sempre mancargli lo spunto. Al 62', sul punteggio di 2-2, gli manca più che altro la precisione: poteva far meglio. Poi esce.

(dal 66' Pasalic 5,5 - Ingresso impalpabile quello dell'atalantino. Non gli si possono neanche addossare chissà quali colpe visto il momento in cui entra, ma non lo si vede proprio).