Le pagelle della Dinamo Kiev - Mykolenko, bel duello con Chiesa. Tsygankov pericoloso

Bushchan 5 - Tre reti sul groppone ma già dal primo non dà la giusta sicurezza al reparto. Poteva fare molto di più sul colpo di testa di Federico Chiesa, troppo statico e tuffo in ritardo che spiana la strada alla Juventus.

Kedziora 6 - Soffre veramente soltanto nei primi minuti di gara con un Alex Sandro in palla, con il passare dei minuti trova anche diversi spazio per sovrapporsi. Prestazione simile al suo alter ego lungo la corsia opposta.

Zabarnyi 5 - Maglie troppo larghe, ogni imbucata diventa un'occasione ghiotta per la Juventus come dimostrato soprattutto nel secondo tempo. Rischia in qualche occasione anche il secondo giallo.

Popov 5 - La Dinamo soffre maggiormente per vie centrali, soprattutto nella prima frazione di gioco rischia di capitolare con qualche calo di concentrazione. Nella seconda parte di ripresa affonda.

Mykolenko 5,5 - Un gran bello duello con Federico Chiesa, sempre ad alta velocità. Un'ottima prova in fase offensiva, tanta corsa e grande sprint. Soffre però le iniziative dell'ex Fiorentina come nelle prime due reti bianconere. (Dal 84' Karavaev sv).

Shepeliev 5,5 - Centrocampista dinamico che prova a far sentire la sua presenza ai palleggiatori bianconeri, in fase di proposizione della manovra però finisce per perdere qualche pallone di troppo. (Dal 73' Garmash sv).

Sydorchuk 6 - Battaglia in mezzo al campo, prova a dare equilibrio al reparto mediano della squadra di Lucescu. Marca da vicino Ramsey senza concedere spazi al gallese.

Shaparenko 5 - Dura meno di un tempo. Baricentro basso, velocità di pensiero ma idee confuse. Girovaga alla ricerca dello spazio, nel secondo tempo aiuta la Juventus ha confezionare il tris di Morata.

Tsygankov 6,5 - Qualità e pericolosità, l'unico che crea pericoli per la retroguardia della Juventus. Sfiora il gol nel primo tempo, si ripete nella ripresa ed è l'unico a pungere seriamente. (Dal 90' Lednev sv).

Verbic 5,5 - Duello serrato con Bonucci, soffre la presenza dell'esperto centrale bianconero. Unica emozione nel primo tempo con la sponda di petto per Tsygankov. (Dal 73' Supryaga 6 - Pochi palloni giocabili per rendersi pericoloso).

Rodrigues 5 - Non lascia un segno tangibile della sua presenza in campo, nel primo tempo ci prova da fuori ma con conclusioni telefonate. Si spegne definitivamente nella ripresa prima del cambio. (Dal 73' De Pena 6 - Entra bene in partita, suggerisce spesso il passaggio).