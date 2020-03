Le pagelle della Real Sociedad - Remiro reattivo, Oyarzabal cambia passo

vedi letture

Risultato finale: Barcellona-Real Sociedad 1-0.

Remiro 6,5 - Si oppone con efficacia a Braithwaite e Rakitic, dimostrandosi reattivo e intelligente nel coprire al meglio il bersaglio quando si trova a tu per tu con i pericolosi attaccanti avversari.

Gorosabel 5,5 - Timido in fase di spinta, si limita a presidiare la propria area ma di fronte alle sfuriate di Alba e Messi andrebbe in affanno chiunque.

Llorente 6 - Affronta gli avversari senza timore, ma è al rientro da un lungo stop per infortunio e inevitabilmente cala nella ripresa. Alguacil decide di restituire freschezza al reparto inserendo Zubeldia. Dal 26' s.t.: Zubeldia 5,5 - Entra nel momento peggiore, ovvero quando il Barcellona affonda sull'acceleratore per strappare 3 punti vitali per il campionato. Fatica a reggere l'onda d'urto blaugrana.

Le Normand 5,5 - Si rende protagonista dello sfortunato episodio che concede il rigore al Barça con un tocco di braccio assolutamente involontario ma decisivo. Per il resto, la sua prestazione è solida, con qualche sbavatura soltanto nel finale.

Monreal 6,5 - Con l'ingresso di Oyarzabal fa letteralmente vedere i sorci verdi alla difesa blaugrana con alcune accelerazioni brucianti. Tanto ardore meriterebbe più fortuna e un po' di precisione in più.

Portu 6,5 - Nel primo tempo è l'elemento più pericoloso della Real Sociedad e mette in costante apprensione la corsia di sinistra del Barcellona. Meno pungente nella ripresa.

Merino 6 - Ingaggia un duello nientemeno che con Messi e per tutta la gara scambia con il talento argentino colpi più o meno consentiti. Recupera diversi palloni permettendo alla squadra di ripartire.

Guevara 6 - Contribuisce a contenere gli assalti del Barcellona andando a raddoppiare le marcature sulla trequarti e in area. Difensore aggiunto.

Barrenetxea 6 - E' tra i più vivaci nel primo tempo e dialoga spesso con gli attaccanti alla ricerca dei varchi giusti per far male al Barcellona. Dinamico e difficile da imbrigliare. Dal 14' s.t.: Oyarzabal 7 - Il suo ingresso cambia volto alla squadra e mette ordine alla manovra offensiva, riportando in avanti la Real Sociedad dopo un momento di scarsa lucidità.

Isak 5,5 - Si trova in alcune situazioni a tu per tu con ter Stegen ma manca di precisione nel momento decisivo. Volenteroso ma inefficace. Dal 40' s.t.: Willian José n.g.

Odegaard 5,5 - Agisce piuttosto largo, quasi sulla linea del centrocampo, e si incarica di far dialogare i due reparti. La sua gara resta tuttavia incompiuta.