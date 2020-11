Le pagelle della Svezia U21 - Karlsson la nota lieta, male Nygren. Tanti errori di Henriksson

vedi letture

Risultato finale: Italia U21-Svezia U21 4-1

Dahlberg 6 - Nulla da rimproverare all'estremo difensore, subisce quattro reti ma tutti imparabili. La prestazione della retroguardia sicuramente non gli da una grande mano.

Beijmo 6 - L'unica sufficienza del reparto difensore svedese, l'Italia fa fatica ad affondare dal suo lato. Buona applicazione e qualche sovrapposizione degna di nota.

Vagic 5,5 - Potrebbe essere più continuo nell'arco dell'intera sfida, quando subisce sono soprattutto errori di reparto. Scamacca non è un cliente semplice, qualche chiusura interessante. (Dal 88' Ornblom sv).

Henriksson 4,5 - Il punto debole della difesa scandinava, quando viene puntato finisce sempre nella morsa degli avanti azzurri. Nel secondo tempo non ne imbecca nemmeno una.

Kralj 5 - Una partita in apnea dopo un buon inizio, lungo la sua corsia infatti l'Italia fa il bello ed il cattivo tempo con le discese di Zappa. Prestazione anche la sua incolore. (Dal 57' Abraham 6 - Qualche buona sgroppata nell'ultima parte di sfida).

Bengtsson 6 - L'unica occasione da rete del primo tempo per la Svezia porta la sua firma, murato da Cerofolini. Prova a suonare la scossa anche nella ripresa, sempre propositivo.

Gigovic 5 - Doveva organizzare il gioco degli svedesi, mai un'imbucata ma tanti palloni gettati in avanti senza grande criterio. Male anche quando c'è da domare la manovra azzurra. (Dal 56' Svensson 5,5 - Non entra benissimo in partita, poco produttivo e si prende anche il giallo).

Hellborg 5 - Insieme al compagno di reparto combinano veramente poco, la tecnica del centrocampo dell'Italia ha la meglio. Pochissimo filtro in mezzo al campo. (Dal 88' Hussein sv).

Karlsson 6,5 - Fin dai primi minuti di gara è il più attivo della formazione ospite, spostato anche di fascia nel corso del primo tempo ma fa comunque bene. Suo il gol svedese con un'ottimo destro dal limite.

Nygren 5 - Si unisce alla serie di insufficienze della compagine svedese, schierato in coppia con Almqvist ma rispetto al compagno di reparto si da poco da fare per rendersi pericoloso. (Dal 72' Hansson 6 - Pochi palloni giocabili per lui).

Almqvist 6 - Nella sconfitta, l'unica, dell'andata è stato la bestia nera azzurra con due reti messe a segno. Non riesce a ripetersi ma si sbatte tra le maglie della difesa italiana, poco assistito dai compagni.