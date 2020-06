Le pagelle dello Sheffield - Si salvano in tre, centrocampo e attacco nulli

Moore 5,5 - Può poco in occasione dei gol. Nelle uniche sue due apparizioni in campionato lo United gliene fa 6, uno score rivedibile.

Basham 6 - Nel primo tempo è l'unico che prova a punzecchiare la retroguardia avversaria e riesce a cavarsela in fase di contenimento su Greenwood

Robinson 6 - Compie una serie di recuperi impressionanti che evitano una chiusura più che anticipata della partita. Inevitabile il calo nella ripresa, lasciato in balia delle offensive dello United.

Jagielka 5,5 - Chiamato a sostituire Egan, l'esperto difensore inglese si trova nella serata meno adatta per dimostrare la sua affidabilità ma non sfigura.

Baldock 6 - La catena di destra è la sola ad aver creato qualche grattacapo alla retroguardia avversaria e lui quando può non fa mancare la sua spinta.

Fleck 5 - Doveva essere la fonte d'ispirazione del gioco ma si ritrova imbrigliato nella morsa dei mastini di centrocampo in maglia rossa. Si vede solo in occasione di qualche tentativo velleitario da fuori.

Norwood 5 - La sua ex squadra si trasforma per 90' per il suo peggiore incubo. Non prova mai la giocata ed è sempre costretto ad arretrare quasi sulla linea di difesa. (Dal 46' Berge 5 - Il centrocampo oggi è in mano agli avversari e il suo ingresso non lascia traccia nella trama del match).

Lundstram 5,5 - Del terzetto di centrocampo è quello che almeno vende cara la pelle fino alla fine, provando a strappare anche sul 3-0.

Stevens 5 - Wan Bissaka lo brucia in occasione del secondo gol e non accompagna adeguatamente la già problematica azione offensiva dei suoi.

McGoldrick 5 - Partita durissima per gli attaccanti che non vedono praticamente mai un pallone giocabile. (Dal 64' Zivkovic 5 - Entrato soltanto per addossarsi le pene degli attaccanti titolari. Incolpevole).

Mousset 5 - Stesso discorso del compagno di reparto, esce all'intervallo per una distorsione alla caviglia. (Dal 46' McBurnie 5,5 - Appena entrato prova a spronare i suoi usando i suoi centimentri per creare qualche situazione pericolosa ma i centrali avversari gli prendono le misure, di fatto, annullandolo).