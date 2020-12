Le pagelle dello Sparta Praga - Follia Plechaty, Minchev fantasma

vedi letture

Sparta Praga-Milan 0-1

Marcatori: 23’ Hauge

Heca 6 - Due buone respinte con i piedi contro Dalot e Castillejo, non può nulla sul gol di Hauge ben indirizzato.

Vitik 5.5 - All’esordio assoluto tra i professionisti, il classe 2003 fatica contro Hauge quando deve abbassarsi sulla fascia mentre gioca una buona gara in marcatura su Colombo.

Plechaty 4 - Ruvido, respinge bene di testa un paio di traversoni dalla fascia del Milan. Usa il fisico e l’esperienza contro Colombo, che in un paio di occasioni però lo anticipa e smista bene. Entra in maniera sconsiderata su Leao nel finale di gara e viene giustamente espulso dall’arbitro.

Lischka 5.5 - Soffre tanto quando attacca Castillejo, che lo salta praticamente ogni volta che lo punta. In difficoltà anche in impostazione, cerca molti lanci lunghi quando ha il pallone tra i piedi.

Wiesner 5 - L’esterno classe ‘97, all’esordio europeo, inizia con buona personalità puntando Dalot, ma quando il Milan riparte sulla sinistra lui fa tanta fatica. Saltato con un tunnel da Hauge in occasione del gol, non riesce mai ad aiutare Vitik e Soucek quando i rossoneri spingono.

Soucek 6 - Gara di grande sacrificio quella del centrocampista classe 2000, che fa intravedere buone qualità. Si abbassa molto sulla fascia quando il Milan attacca, vista la poca propensione di Wiesner a rientrare, e recupera un paio di buone palle subendo anche falli preziosi.

Sacek 5.5 - Gara in apnea in regia, con un ottimo Tonali e un buon Krunic sempre in anticipo. Si prende un giallo furbo ad inizio gara, ma nel complesso fatica ad entrare nel ritmo della gara. Dall’82’ Krejci sv

Karabec 5.5 - Gara negativa quella del giovane 2003, forse sopraffatto dall’emozione di affrontare in palcoscenico europeo un club del valore del Milan. Sempre in ritardo, fatica in copertura quando Castillejo e Conti si sganciano. Accusa un problema fisico ed esce sul finale di primo tempo. Dal 45’ Krejci 5.5 - Ha una buona chance ad inizio ripresa ma la spreca malamente.

Polidar 5.5 - Un paio di spunti a metà gara e poco altro per l’esterno di Kotal, che si fa notare solo per un fallo tanto sciocco quanto inutile sul finale di primo tempo, che gli costa il giallo.

Plavsic 6 - Molto mobile, si sposta molto per cercare palloni, anche lontano dall’area di rigore. Ci prova con un colpo di testa ed è quello che ci prova maggiormente dello Sparta. Esce nella ripresa per un guaio fisico. Dal 66’ Julis 5.5 - Un tiro sbagliato e poco altro.

Minchev 4.5 - Un fantasma, non si vede praticamente mai, divorato da Duarte e Kalulu. Esce dopo un’ora di nulla. Dal 66’ Karlsson 5 - Buon ingresso con un destro a giro che sfiora il pari. Si divora però nel recupero l’1-1 lanciato solo contro Tatarusanu.