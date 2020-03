Le pagelle dello United - Fernandes sugli scudi, attacco sbiadito

Risultato finale: Everton-Manchester United 1-1

De Gea 5.5 - Rinvia addosso a Calvert-Lewin e la carambola regala il vantaggio agli avversari ad inizio match. Errore che pesa meno sul risultato se si considerano l’intervento prodigioso sullo stesso Calvert-Lewin poco dopo e quello su Sigurdsson nel finale.

Wan-Bissaka 5.5 - Primo tempo piuttosto propositivo da parte sua rispetto alla ripresa, quando gli viene chiesto di lasciare meno spazio all’Everton su quel versante. Rimane più agganciato ai centrali, ma i pericoli provengono quasi tutti da quel lato.

Lindelof 6.5 - Per arginare un Calvert-Lewin in giornata di grazia è costretto talvolta a ricorrere alle maniere forti.

Maguire 6 - Re indiscusso dei duelli aerei. Lavora in piena sintonia con il compagno di reparto.

Shaw 6 - Partita abbondantemente sufficiente la sua. Mancino prezioso, accompagna l’azione senza lesinare energie e concede sempre lo scarico ai compagni in difficoltà.

McTominay 6 - Il discreto tasso di agonismo in campo gli offre pane per i suoi denti. Lotta finché rimane in campo. Dal 73’ Mata 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Matic 6.5 - Disputa un’ottima partita in entrambe le fasi di gioco. Sfiora anche il gol ed è sempre lucido nelle giocate. Come nei giorni migliori.

Fred 5.5 - Un pizzico di frenesia gli rovina la giocata in più di una circostanza.

Bruno Fernandes 7 - Tra le linee è uno dei calciatori più forti del continente e lo dimostra nell’occasione del gol. Quando ha spazio è devastante, ma talvolta s’intestardisce.

Greenwood 5.5 - Una buona chance nel primo tempo e poco altro. Risente della scarsa produzione offensiva della squadra. Dal 72’ Ighalo 5 - Ha un’occasione clamorosa sul piede nel finale, ma spara su Pickford e nega ai compagni la gioia della vittoria.

Martial 5.5 - Finisce nella trappola dei difensori dell’Everton che gli tolgono lo spazio per le sue consuete fiammate. Esce nel finale di gara. Dal 90’ Williams SV.