Le pagelle dello United - Martial entra e la decide. Maguire solita roccia, Pereira imprendibile

Romero 6,5 - Non può nulla sul gran gol del vantaggio degli austriaci. Evita il gol del pareggio nel finale con un buon riflesso, condito da una buona dose di fortuna.

Fosu-Mensah 6 - Macina chilometri sulla fascia destra ma non riesce ad essere concreto nell'ultimo passaggio. Buon senso della posizione sulle diagonali difensive. (Dall' 85' Mengi s.v.).

Bailly 5,5 - Qualche errore di allineamento con il resto della linea difensiva e qualche affanno di troppo nel contenere Raguz.

Maguire 6,5 - Il risultato gli permette qualche leziosità di troppo. Alla fine risulta la solita roccia dietro e il pericolo maggiore quando va a saltare sui calci da fermo.

Williams 6 - Partezza sprint per il giovane terzino inglese che si fa apprezzare in entrambe le fasi. A volte soffre la spinta della catena di destra degli austriaci. (Dal 72' Chong 6 - Buono scampolo di gara per il giovane olandese che mette in mostra grandi doti tecniche e fisiche).

McTominay 5,5 - Fa valere le sue eccelse doti fisiche a centrocampo ma a volte si fa prendere troppo dalla foga. Poco freddo quando ha l'occasione di colpire in zona gol.

Fred 6 - Fa correre bene il pallone e riesce a dettare i tempi di gioco in maniera discreta. Sicuramente il più preciso dei portatori palla in maglia rossa. (Dal 63' Pereira 6,5 -Forse è troppo lezioso ma ammattisce letteralmente qualsiasi avversario che prova a contrastarlo. Dai suoi piedi nascono i maggiori pericoli nella ripresa).

Lingard 6 - Primo tempo abulico, tanto movimento ma pochissime occasioni create. Ha il merito di riportare il match in parità evitando complicazioni. (Dal 63' Pogba 6 - Ordinaria amministrazione per il centrocampista francese che si mette in mostra con una serie di lanci illuminanti dei suoi).

Mata 6 - Suoi entrambi gli assist per i gol dei Red Devils, facilitato dalle voragini lasciate dalla linea difensiva avversaria.

James 5,5 - Il più propositivo del reparto offensivo ma come i suoi compagni è poco concreto. (Dall' 85' Martial 6,5 - Ha il merito di chiudere la partita mostrando la freddezza necessaria che è mancata ai compagni di reparto).

Ighalo 5,5 - Partita complicata per l'attaccante nigeriano, stretto nella morsa dei tre centrali austriaci e servito raramente con i tempi giusti. Meno reattivo del solito quando riesce a trovare qualche spazio attaccabile.