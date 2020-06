Le pagelle dello United - Martial si porta a casa il pallone, Pogba convince

De Gea 6 - Sotto la lente d'ingrandimento dopo l'errore di venerdì contro il Tottenham, l'estremo difensore non ha l'opportunità di riscattarsi non essendo mai chiamato in causa dagli avversari.

Wan-Bissaka 6,5 - Inizio con il freno a mano tirato, lascia l'offensiva a Greenwood prestando più attenzione alla fase di copertura. Con il passare dei minuti si proietta in avanti sempre più spesso ed è proprio dai suoi piedi che arriva l'assist per il 2-0 di Martial.

Lindelöf 6 - Gli attaccanti ospiti gli facilitano il compito, ma lui è sempre ben piazzato e catalizza la maggior parte dei palloni altri che piovono nella sua area di rigore.

Maguire 6,5 - Anche lui criticato in occasione del gol di Bergwijn della scorsa partita, si riscatta offrendo una prestazione rocciosa. Baluardo insormontabile dall'anemico attacco degli avversari.

Shaw 6 - Poco attento in fase difensiva dove si fa trovare impreparato in alcune occasioni potenzialmente pericolose. Si limita al compitino senza mai rischiare la giocata.

Matic 6 - Duetta spesso e bene con i compagni dimostrando un'intelligenza calcistica superiore.

Pogba 6,5 - L'infortunio e il periodo nero sembrano definitivamente alle spalle. Danza a ridosso della trequarti offrendo giocate di alta scuola, dimostrando una buona condizione fisica. Recupero fondamentale per questo finale di stagione. (Dall'80' McTominay s.v. ).

Greenwood 6,5 - Oltre a pungere in fase offensiva, il giovane diciottenne si fa apprezzare soprattutto per un paio di ripiegamenti difensivi da applausi. Dimostra una rapidità fuori dal comune, sicuramente uno dei migliori prospetti in circolazione. (Dall'80' James s.v.).

B.Fernandes 6 - Trova spesso tanto traffico dinanzi a se e non riesce ad estrarre il coniglio dal cilindro come ultimamente gli capita. Viene "oscurato" dalle giocate dei suoi compagni. (Dall'80' Mata s.v. ).

Rashford 6,5 - Avrebbe conteso il ruolo di MVP a Martial se solo avesse dimostrato di avere più freddezza davanti il portiere. Gioca comunque una partita di grande spessore e regala a Martial due assist stupendi. (Dall'80' Pereira s.v. ).

Martial 8 - Man of the match. Corre, dribbla, duetta con i compagni e segna tre goal. Protagonista assoluto dell'incontro. (Dall'80' Ighalo s.v.).