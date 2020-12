Le pagelle di Atletico Madrid-Elche: Suarez incanta, Boyè chirurgico

vedi letture

Atletico Madrid-Elche 3-1

Marcatori: 41’ 58’ Suarez (A), 64’ Boyè (E), 80’ rig. Costa (A).

ATLETICO MADRID

Oblak 6- Partita da spettatore non pagante, l’Elche non arriva mai dalle sue parti.

Trippier 6,5- Confeziona un bell’assist per il vantaggio di Suarez.

Savic 6- Non è reattivo in occasione del 1-2 di Boyè dove si fa sorprendere da Morente.

Hermoso 6,5- Roccioso e molto attento quelle poche volte in cui gli avversari arrivano dalle sue parti.

Lodi 6,5- Intraprendente e molto votato ad offendere sulla sua fascia di competenza.

Lemar 6- Si fa vedere poco in fase di costruzione, non indimenticabile la sua prestazione. Un buon tiro nella prima metà di gara. (Dal 66’ Correa 6- Sfrutta la sua velocità per far male negli spazi).

Koke 6,5- Il capitano colchonero è autore di una partita di buona sostanza.

Llorente 6- In ombra, ha una buona occasione alla fine del primo tempo che spreca.

Carrasco 7- Si accentra molto all’interno del campo e fa soffrire molto Barragan che non sa che pesci prendere. Bello l’assist per la doppietta di Suarez. (Dal 66’ Saul 6- Buono il suo impatto).

Felix 6,5- Non incanta, ma ogni volta che ha la palla tra i piedi dà l’impressione di poter fare qualcosa di importante. (Dal 74’ Costa 7- Glaciale dagli undici metri).

Suarez 7,5- Due sole occasioni, due reti da bomber vero: sono sette i centri in campionato. (Dal 74’ Kondogbia sv).

ELCHE

Badia 5- L’Atletico preme molto ma non arriva quasi mai dalle sue parti, sul secondo gol si fa un po’ sorprendere.

Barragan 5- Che fatica tenere a bada Carrasco! Il terzino destro dell’Elche passa un brutto pomeriggio.

Verdù 5,5- L’ammonizione agli albori del match lo condiziona, gioca con il freno bloccato e rischia più di una volta la seconda ammonizione.

Donald 5- Lo salva il Var nel primo tempo dopo aver commesso fallo su Suarez, è in difficoltà e a metà tempo rimane negli spogliatoi. (Dal 46’ Sanchez Mino 6- Ordinato e intelligente in fase di impostazione).

Josema 5,5- L’Atletico spinge anche dal suo lato, lui cerca di difendersi come può.

Marcone 5- In balia del centrocampo colchonero, non riesce ad imporsi.

Josan 5- Non si fa mai vedere per tutto il primo tempo. Non rientra in campo all’intervallo. (Dal 46’ Rigoni 5- L’ex Atalanta non riesce a saltare l’uomo e si fa sempre anticipare).

Guti 6- Uno dei pochi per l’Elche che ci prova, cerca di trovare gli spazi sulla trequarti. (Dall’81 Nino sv).

Fidel 5,5- Non riesce ad inserirsi con i tempi giusti per poter fare male.

Morente 6- Ci mette la testa sul calcio d’angolo che porta Boyè ad accorciare.

Boyè 6,5- Giornata complicata, ma quando ha la possibilità di graffiare lo fa di testa: il suo gol riapre il match.