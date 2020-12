Le pagelle di Barcellona-Real Sociedad: i catalani ringraziano Jordi Alba, baschi belli per mezz'ora

Barcellona-Real Sociedad (28’ William Josè R, 31’ Jordi Alba, 44’ De Jong)

Barcellona

ter Stegen 6 – Praticamente mai chiamato seriamente in causa, sul gol può fare poco. Grande parata su Isak, ma il tiro di William Josè da cui nasce l’azione sembrava facile da prendere.

Sergino Dest 6 – Non è molto cercato dai compagni, che preferiscono agire sulla corsia di Jordi Alba e Braithwaite. Il terzino si fa comunque notare con un paio di buone chiusure.

Araujo 6 – Sempre sul filo del rasoio l’uruguaiano. Spesso nelle sue sportellate si dimentica della sua stazza e fa volare le ali avversarie all’ingresso dell’area di rigore. Corre un rischio andando scomposto anche su un calcio d’angolo. Alla fine però gli dice bene perché non commette nessun reale errore.

Mingueza 5,5 – In grossa difficoltà il giovane centrale, che dev’essere spesso aiutato dai ripiegamenti dei compagni. Non tiene la posizione sul gol di William Josè e in generale dà poca sicurezza in marcatura, Koeman per un finale di fuoco lo sostituisce. (dall'80' Lenglet sv)

Alba 7,5 – L’uomo decisivo per il Barcellona, capitalizza una buona azione corale per racciuffare subito un match partito con il gol di William Josè. Poi, aiutato da una deviazione, mette l’assist per il gol di De Jong. Nel primo tempo si fa vedere tantissimo e il tabellino parla chiaro, nella sofferenza finale del Barcellona è forse il difensore che tiene meglio.

de Jong 7 – Partita ad alti livelli per almeno un’ora di gioco, in cui innesca spesso l’azione con ottimi passaggi e si fa trovare anche in area. Suo il gol del 2-1. Cala nella ripresa insieme a tutto il Barcellona.

Busquets 6,5 – Fa tantissima legna in mezzo al campo, usando anche le maniere forti se serve. È molto importante la sua densità, ma proprio per la quantità di energie spese non riesce a fare più di 65’ minuti in campo. (dal 67' Alena - Entra senza strafare, dando energie a centrocampo e cercando soprattutto di tamponare le incursioni degli esterni offensivi avversari, che nell'ultima mezz'ora mettono in seria difficoltà la retroguardia blaugrana.)

Messi 6,5 – Non mette giocate alla Messi, ma tra le linee è lui il riferimento principale blaugrana, toccando tanti palloni e regalando fantasia e geometrie a una squadra che senza di lui sembra avere sì qualità, ma poche idee per sfondare. Quando parte in dribbling è impossibile da fermare per i baschi.

Griezmann 6,5 – Cerca disperatamente il gol non trovandolo per imprecisione e sfortuna. Clamorosa la traversa centrata quando era riuscito a saltare persino il portiere, altrettanto clamoroso il modo in cui appoggia la sfera al portiere avversario in spaccata quando ormai la sfera andava solo appoggiata dentro. (dal 66' Trincao 5,5 – Ingresso in campo troppo morbido, si fa notare solo per una palla persa e un giallo).

Pedri 6,5 – È dappertutto il giovanissimo centrocampista offensivo, unendo qualità e quantità. Ottimo nelle chiusure in area quando deve ripiegare, dà diversi suggerimenti interessanti per innescare la manovra d'attacco dei suoi. (dal 75' Pjanic sv).

Braithwaite 6,5 – Agisce da falso nueve, spostandosi spesso sulla sinistra per sfruttare la sua velocità, a discapito della presenza in area. Mette un paio di cross interessanti, che però non vengono raccolti dai compagni. Ha la palla per segnare il gol del vantaggio, ma la spreca malamente. Sparisce nel secondo tempo, dove non riceve più palla.

Koeman 6,5 - La sua squadra tira fuori la miglior prestazione della stagione in Liga, riuscendo a battere una delle prime della classe. Nella ripresa si gioca i cambi ruolo per ruolo per dare energie ai suoi e i blaugrana riescono a tenere botta, reggendo l'urto causato dal ritorno della Real Sociedad.

Real Sociedad

Remiro 6 – Quando può si oppone agli avversari, ma sui due gol può farci ben poco. È sempre attento e reattivo.

Gorosabel 5,5 – Prova ad attaccare il fondo, ma quando trova lo spazio giusto viene o fermato o è poco lucido e sbaglia l’appoggio. Dietro Jordi Alba e Braithwaite lo fanno soffrire non poco.

Le Normand 5 – Fuori posizione su entrambi i gol del Barcellona, che quando prova qualche inserimento in area lo manda sovente in difficoltà. Troppo facile per Jordi Alba e De Jong battere a rete. Dà il là al gol del vantaggio, ma è troppo poco un solo lampo positivo in 90’. (dall’89’ Sagnan sv)

Zubeldia 5,5 – Meno morbido del compagno di reparto, ma balla tantissimo anche lui. Il Barcellona nel primo tempo quando attacca fa un po’ quello che vuole. Meglio nella ripresa, quando i suoi compagni alzano il baricentro e riesce a prendere le misure.

Nacho Monreal 6 – Il terzino più attivo, riesce un paio di volte ad arrivare sul fondo e in area, facendo anche venire un brivido a ter Stegen con un tiro da posizione ravvicinata. Pimpante, tiene abbastanza bene anche dietro.

Zubimendi 5,5 – Conferma le difficoltà della mediana della Real Sociedad contro un centrocampo blaugrana che va sul velluto per buona parte del match. Prova a riscattarsi con un paio di incursioni nel forcing finale, ma è anche vero che ter Stegen compie una sola vera parata difficile.

Guevara 5,5 – Davanti ha dei fuoriclasse e questo giustifica parzialmente le sue sbavature. Bravissimo a contenere Messi la prima volta in cui Leo sgasa in contropiede, meno bravo a contenere gli avversari quando attaccano non in contropiede, ma ragionando con la sfera. (dal 58’ Barrenetxea 5,5 – Probabilmente la Real Sociedad l’ha persa a centrocampo, dove praticamente nessuno riesce a farsi vedere con costanza. Anche lui entra in campo, riesce ogni tanto a mettere la testa fuori dal guscio, ma senza mai eccessiva convinzione).



Merino 5,5 – Ci mette troppo a carburare, facendosi notare solo nell’ultima mezz’ora, con un paio di tiri da fuori e imbeccando i compagni in area. Paga l’averci messo troppo a trovare le misure per giocare.

Portu 6,5 – Poche volte riesce a sfondare, ma quando ha spazio è molto pericoloso e infatti è proprio lui a mettere l’assist per il momentaneo vantaggio dei suoi, firmato da William Josè. (dal 65’ Isak 6 – Ci mette un po’ a scaldarsi, ma poi inizia a mettere in difficoltà il Barcellona sulla destra, attaccando con forza gli spazi a disposizione. Ha la chance per il pareggio, ma ter Stegen con un’uscita da campione gli dice di no usando i piedi).

Willian José 6 – Ha pochi palloni giocabili e li sfrutta a dovere, segnando il gol del momentaneo vantaggio. Nel forcing finale cerca di creare più spazi possibili ai compagni per gli inserimenti, ma non basta.

Januzaj 6 – Importante con i suoi dribbling nel ribaltare il fronte, spesso però si ferma lì, non trovando praticamente mai il passaggio finale per concretizzare le sue giocate. Esce per un problema muscolare. (dal 59’ Navarro 5,5 – Il giovanissimo classe 2002 viene gettato con coraggio nella mischia e lui cerca di rispondere presente, ma fa fatica a farsi notare. Ci saranno occasioni migliori per mettere in mostra le proprie qualità).