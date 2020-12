Le pagelle di Bayern-Lokomotiv: Gnabry dà la scossa, Guilherme evita la goleada

vedi letture

Bayern Monaco-Lokomotiv 2-0

Marcatori: 63' Sule, 80' Choupo-Moting

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Se non fosse per la parata su Iosifov nel finale di partita, non si sarebbe neanche sporcato i guanti.

Sarr 6 - Molto attivo nel primo tempo, quando non si risparmia e spinge in avanti. Cala alla distanza e si mette un po' da parte nella ripresa.

Boateng 6.5 - Si immola su Kamano e salva una rete certa. Una prestazione di assoluta affidabilità al centro della difesa. (Dal 69' Richards 6 - Entra quando il match è già indirizzato, una ventina di minuti per mantenersi in forma partita)

Sule 7 - Dalle sue parti non si passa, ottima lettura difensiva. Si inventa attaccante nel secondo tempo e sblocca il risultato con un colpo di testa.

Davies 6.5 - Un motorino inesauribile sulla fascia, bravo a presidiare quanto a spingersi in avanti servendo palloni di qualità in area. (Dal 69' Hernandez 6 - Forze fresche per chiudere definitivamente i conti con i russi. Dà una grande mano in tal senso).

Roca 6 - Detta i tempi della manovra con precisione. Forse un po' di lentezza nella prima frazione, ma quando il Bayern alza i ritmi lui dirige il gioco con più velocità.

Goretzka 6 - Ha avuto partite migliori, comunque è sufficiente. Tenta qualche inserimento, sa fare di meglio. (Dal 61' Musiala 6 - Buon impatto sulla gara. Si guadagna il calcio d'angolo dal quale nasce il primo gol).

Sané 5 - E' il peggiore in campo del Bayern. Non è la sua serata, non gli riesce praticamente nulla e si prende anche un giallo inutile. (Dall'85' Stiller s.v.).

Muller 6 - Sempre presente quando si tratta di attaccare. Non si risparmia ed è encomiabile come si sacrifichi per la squadra. (Dal 46'Gnabry 6.5 - Entra e ha subito una doppia occasione. Con lui in campo il Bayern cambia volto alla partita. Serve anche l'assist per il raddoppio).

Costa 6.5 - Diesel, cresce alla distanza. Carbura al meglio nella ripresa, quando batte il calcio d'angolo perfetto per il gol di Sule.

Choupo-Moting 7 - Prova sempre a darsi da fare. Ha sui piedi una prima occasione da gol nella ripresa, poi trova la rete con merito a dieci minuti dalla fine.

LOKOMOTIV

Guilherme 6.5 - Fa un miracolo su Sule ma non riesce a fare il bis sul gol. Grandi parate anche su Choupo-Moting e Gnabry. Senza di lui il passivo sarebbe stato peggiore.

Zhivoglyadov 5.5 - Fa quel che può ma, con Davies in serata di grazia, non arriva mai in tempo . Non va per il sottile e infatti prende il giallo.

Corluka 6 - Ci mette tutta la sua esperienza per cercare di tenere in piedi la difesa, alla fine riesce a non farla sgretolare del tutto.

Rajkovic 5.5 - Non può dirsi del tutto incolpevole. Tiene botta per gran parte della partita, ma poi si arrende alla forza offensiva del Bayern.

Rybus 5.5 - Un po' troppo timido per impensierire i dirimpettai sulla sua fascia di competenza. Qualche difficoltà in fase di ripiegamento e in copertura.

Rybchinskii 5 - Impari il duello con Davies dalla sua parte. Ne esce mestamente sconfitto senza mai riuscire ad affondare il colpo in aiuto dei compagni. (Dall'88' Silyanov s.v.).

Ignatyev 5.5 - Cerca di fare gioco, ma il predominio territoriale del Bayern lo costringe più a rompere il gioco altrui che creare quello russo

Magkeev 5.5 - La palla è sempre tra i piedi degli avversari, lui prova a pressare e rubare la sfera ma con risultato tutt'altro che soddisfacenti

Miranchuk 5.5 - Da un giocatore del suo talento ci si aspetta sempre la giocata che risolva il match. Stasera, semplicemente, non la trova

Kamano 6 - Ha sui piedi la più grande occasione del match, ma si vede respingere il tiro da Boateng. E' uno dei più attivi, il migliore dei suoi (Dal 76' Iosifov s.v.).

Eder 5 - Non ha mai il pallone giusto, ma neanche fa nulla per cercarsi l'occasione per rendersi pericoloso dando così vita a una prova decisamente incolore