Le pagelle di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3 - Bene Lewandowski e Guerreiro

Risultato finale: Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3

BORUSSIA DORTMUND

Burki 6 - Può poco sui gol, per il resto fa buona guardia ed evita un passivo più pesante.

Meunier 5,5 - Soffre in difesa, spinge poco in avanti. Gara sottotono.

Akanji 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Hummels 5.5 - In difficoltà con Lewandwoski e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere sconfitto.

Guerreiro 7 - Ci prova, spinge, dà due assist, non molla fino alla fine. Il migliore tra i suoi.

Witsel 5,5 - Sprecone, pasticcione, fatica a prendere in mano la propria squadra.

Delaney 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 58' Bellingham 5,5- Prova a mettere ordine in mediana senza grandi risultati)

Sancho 5,5 - Apporto deludente, non riesce a spingere e lasciare il segno. (dal 69' Brandt 5,5 - Volenteroso e nulla di più).

Reus 6,5 - Va segno, sfiora la doppietta, con il suo movimento mette in difficoltà gli avversari.

Reyna 6 - Meglio di Sancho, ma va a sprazzi. Cala nella ripresa. (dal 69' Hazard jr 5,5 - Leggerino, non punge).

Haaland 6 - Segna, ma spreca anche molto. Da un suo controllo "superficiale" nasce il gol di Sané. Perde la sfida con Lewandowski.

BAYERN MONACO

Neuer 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali. Poco può sui gol.

Sarr 5 - L'anello debole della difesa di casa, si fa trovare in più di un'occasione fuori posizione.

Alaba 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo condita dal gol che dà tanto morale ai compagni.

Boateng 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, un errore, per poco, non causava un gol avversario.(dal 69' Martinez 6 - Tiene bene la posizione, lotta fino alla fine.)

Hernandez 7 - Cresce a vista d'occhio, un assist, preciso in ogni occasione. Riferimento per Flick in difesa.

Goretzka 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce interessanti trame di gioco e recupera palloni.

Kimmich 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. Si fa male e lascia anzitempo il campo. (dal 36' Tolisso 6 - Entra a freddo e non si fa intimorire, discreta prova in mezzo al campo.

Gnabry 6,5 - Prova più che sufficiente sulla trequarti, non riesce ad essere sempre pungente, ma lascia il campo con buone indicazioni.

Muller 6,5 - Poco appariscente, ma lascia il terreno di gioco con un assist e il solito gioco sulla trequarti.

Coman 6, 5 - Giocatore completo, a tutto campo, spinge, si intende a meraviglia con i compagni. (dal 69' Sané 6,5 Un'accelerazione, un gol. In contropiede tra i migliori in Europa. Flick ringrazia.)

Lewandowski 8 - Un gol, un assist, altri due gol annullati. Che dire, manca solo il Pallone d'Oro per coronare un'annata fantastica.