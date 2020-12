Le pagelle di Cadice-Barcellona 2-1- Ledesma blinda la porta, pochi i sufficienti blaugrana

vedi letture

Cadice-Barcellona 2-1

Marcatori: 9’ Gimenez (C), 57’ aut. Alcalà (B), 63’ Negredo (C).

CADICE

Ledesma 7- Il Barcellona gli fa il solletico per gran parte della gara, lui però compie alcune parate molto importanti.

Carcelén 6,5- Partita attenta e precisa, annulla completamente Coutinho che gravita dalla sua parte.

Fali 6,5- Guida con autorevolezza tutta la linea difensiva, dimostrando grande leadership.

Mauro 6- Purtroppo un infortunio alla caviglia lo fai uscire anzitempo dalla gara, per quel poco che si è visto era in giornata. (Dal 26’ Alcalà 5,5- Entra a freddo e ci mette un po’ a carburare, sfortunato nella deviazione che regala il pari al Barcellona).

Espino 6- Bravo a contenere le sgroppate dei giocatori del Barcellona, utili i suoi raddoppi su Messi.

Jonsson 6- Paletta da vigile urbano per dirigere in maniera corretta ed ordinata il traffico in mezzo al campo. La partita è di sacrificio, lui lo capisce e si adatta. (Dall’80 Augusto Fernandez sv).

Gonzàlez 6- Cerca con insistenza l’uno contro uno quando la sua squadra si può scatenare in contropiede, non sempre vi riesce. (Dall’80 Alejo sv)

Bodiger 6,5- Tocca molti palloni e riesce ad imbeccare qualche volte il suo compagno Gimenez, crea una bella muraglia in mezzo al campo.

Alex Fernandez 6- Il capitano del Cadice offre una buonissima prestazione fatta di corsa e sacrificio, lotta su tutti i palloni e dà l’esempio in mezzo al campo.

Perea 6,5- In perpetuo movimento non lesina corse in avanti e all’indietro che stancano i difensori blaugrana. (Dall’80 Adekanye sv).

Gimenez 6,5- Rapace d’area, è l’uomo giusto al posto giusto e deve solo spingere dentro la rete che vale l’1-0. (Dal 63’ Negredo 6,5- Entra e dopo un minuto segna: cosa chiedere di più?).

BARCELLONA

Ter Stegen 5,5- Si supera sul quasi autogol di Mingueza in occasione del vantaggio andaluso, combina la frittata con Langlet in occasione del secondo vantaggio andaluso.

Dest 5,5- Insicuro, colpisce goffamente la sfera mandandola in angolo nell’occasione del 1-0 dei padroni di casa. Si divora nella ripresa un gol non difficile. (Dal 78’ Trincao sv).

Mingueza 5- Koeman gli dà fiducia e lui la ripaga con un intervento scellerato di testa nella propria area che per poco non gli costa l’autogol. Obbliga Ter Stegen al miracolo ma il Cadice segna lo stesso. (Dal 46’ Pedri 6- Brevilineo, slalomeggia e si inserisce con i tempi corretti).

Lenglet 5- Non compie una grande partita, anche perché quando viene puntato dagli attaccanti gialloblu è sempre in difficoltà. Pasticcia sulla rete del 2-1.

Jordi Alba 6- L’impegno e la spinta offensiva non mancano, a volte è impreciso, ma è dal suo cross che nasce l’autogol dell’1-1.

Busquets 6- E’ il giocatore che manovra più palloni, il suo apporto alla causa lo dà eccome. (Dal 78’ Pjanic sv).

De Jong 5,5- Dà l’impressione di essere un po’ indietro dal punto di vista fisico, non è brillante come al solito e le idee sono appannate.

Coutinho 5- Serata veramente da dimenticare per il fantasista brasiliano che è la brutta copia del giocatore che tutti conoscono. Esce all’intervallo. (Dal 46’ Dembélé 5,5- Non riesce ad entrare nella gara).

Messi 6- Se il Barcellona può sperare di segnare tutto passa dai suoi piedi magici, oggi però non riesce a trovare il guizzo necessario.

Braithwaite 5,5- I compagni lo servono in profondità, lui ha solamente un’occasione nel primo tempo che viene parato da Ledesma con i piedi.

Griezmann 5- Non riesce a combinare nulla di buono, non salta mai l’uomo e i tiri verso la porta che partono dai suoi piedi si contano sulle dita di metà mano